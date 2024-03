Nebolo im dopriate. Ivete Malachovskej sa nesplnil sen o veľkej rodine, ale s manželom vyhrala lotériu

Keď mala tri roky, opustil ich otec a vtedy sa rozhodla, že raz bude mať vedľa seba muža, ktorý nikdy neopustí svoju rodinu. Splnilo sa jej to, keď sa ako 28-ročná vydala za Martina Malachovského. „Bol veľmi charizmatický a veľmi odťažitý. Mal taký hĺbavý hlas a bol taký iný ako všetci tí ľudia okolo mňa,“ spomínala pre RTVS na prvé preskočenie iskry Iveta Malachovská. Hovorí, že manželstvo je lotéria a oni mali s manželom šťastie, a to aj napriek tomu, že sa im nesplnil sen o veľkej rodine.

Prvá tehotná moderátorka v televízii

V roku 1994 pod srdcom nosila dcérku Kristínu a stala sa prvou moderátorkou, ktorá sa na televíznych obrazovkách ukázala tehotná. „Nad tým som vôbec nepremýšľala. Tak ako chodia do práce iné tehotné ženy, chodila som aj ja. Nič výnimočné,“ hovorila po rokoch pre Život obľúbená moderátorka, ktorá našla u divákov veľkú podporu – muži jej lichotili, ako dobre vyzerá, pričom ženy jej ďakovali za odvahu.

„Samozrejme, pár ľudí som aj pobúrila. Prišlo niekoľko anonymov, keďže to však bola iba znôška nepríjemných invektív, neriešila som to. Tých povzbudivých a obdivných slov bolo rozhodne viac,“ hovorila Iveta Malachovská, ktorej tehotenstvo nebránilo v práci. Až od ôsmeho mesiaca začala mať problémy, keď musela nahrávať komentáre s časovým limitom, no pre problémy s dychom nestíhala. No to bolo podľa nej to najmenej.

„Inak bolo všetko v poriadku a išlo skôr o veselé momenty. Keď napríklad naša dcéra reagovala na radosť, potlesk či výkriky v štúdiu kopnutím či gúľaním sa v brušku,“ zaspomínala si na tehotenstvo, z ktorého sa narodila vysnívaná dcéra.

Túžili po druhom bábätku

„Pred 28 rokmi som zažila jednu z najkrajších emócií svojho života. Narodenie našej Kiky. Dcérka naša, ďakujeme, že ťa máme a že si také skvelé žieňa,“ dojímala sa minulý rok Iveta Malachovská. Túžila po väčšej rodine, no život to zariadil inak.

