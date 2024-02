Doktorka z Harvardu: Robíte s vaším mobilom každý deň tieto tri veci? Zabíjate tým svoj mozog

Náš mozog je už od rána neustále v pohotovosti a v strese. Môžu za to práve mobilné telefóny.

Cítite stres, ste unavení a máte problémy s duševným zdravým? Lekárka z Harvardu Aditi Nerurkarová varuje, že všetky tieto nežiadúce pocity máme aj z toho, že nedokážeme zastaviť svoj výkon a nevieme sa prestať pozerať do svojich telefónov. Na mobil sa priemerne pozrieme vyše 50-krát a štatistiky rok čo rok uvádzajú vyššie číslo. Doktorka v podcaste Diary of a CEO upozorňuje, že ak zvykneme robiť s mobilom nižšie uvedené tri veci, máme problém a „zabíjame naše mozgy“.

3. Príliš časté kontrolovanie telefónu

Viete, koľkokrát za deň skontrolujete svoj telefón? Koľkokrát sa stane, že nám nepípla žiadna správa, na ktorú by sme mali odpovedať, no predsa zo zvyku a bez konkrétneho dôvodu odomykáme obrazovku. Doktorka varuje, že ak mobil beriete rúk hneď po prebudení alebo tesne pred spaním, vytvára to závislosť.

Náš mozog je tak podľa nej už od rána neustále v pohotovosti a v strese a „skrolovanie“ na našich telefónoch mu dodáva akýsi pocit bezpečia. V skutočnosti to podľa nej bezpečné vôbec nie je a iba sa vytvára ďalší stres. „Nášmu mozgu nedávame šancu, aby si vydýchol,“ povedala odborníčka.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

Lekárka z Harvardu odporúča zamyslieť sa nad tým, ako a prečo používame svoj telefón. Cieľom podľa nej nie je úplný zákaz používania telefónu, ale vytvoriť si zdravé pravidlá, ktoré budeme dodržiavať, aby sme dokázali stres odbúravať inak ako tým, že siahneme po telefóne.

Najlepšie by podľa nej bolo, keby sme na telefóne strávili maximálne 20 minút, stačí si nastaviť časovač, ktorý nám povie, že už stačí. Taktiež odporúča dať si počas dňa mobil niekoľko metrov od seba, aby sme k nemu nemali vždy prístup. Doktorka radí, aby sme čas za telefónom nahradili aktivitami, v ktorých nefigurujú obrazovky. Vtedy podľa nej dovolíme nášmu mozgu spomaliť a cítiť sa lepšie.

2. Nedáte si s mobilom pokoj ani pred spaním

Článok pokračuje na ďalšej strane: