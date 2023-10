Neskrývame sa. Juraj Bača našiel opäť šťastie pri herečke a dokazuje, že stará láska nehrdzavie

Chodili spolu päť rokov a keď sa rozišli, ani jeden z nich nevylučoval, že by raz mohli byť opäť spolu. „Nikto nemôže dopredu vedieť, ako sa veci v živote vyvŕbia,“ povedala herečka Dominika Richterová, ktorá tvorila pár s hercom Jurajom Bačom. Päť rokov po ich rozchode herci dokázali, že stará láska nehrdzavie a priznali, že sa viac neskrývajú.

Randil s Martausovou

„Nech sa deje v našich životoch čokoľvek, máme medzi sebou veľmi pevný vzťah,“ hovorila pre Topky Dominika Richterová v čase, keď sa po dlhých rokoch rozišla s Jurajom Bačom. Herci sa podľa ich slov rozišli v dobrom, zostali dobrými priateľmi, ktorí sa spolu ukazovali aj na rôznych akciách.

Neskôr začal Juraj Bača randiť so speváčkou Simou Martausovou, s ktorou vzťah pred verejnosťou skrývali. „Poďme sa o niečom inom rozprávať,“ hovorili zahanbene, keď sa ich novinári pýtali na ich vzťah. Jediné, čo Sima v tom čase pre Markízu prezradila, bolo, že je veľmi šťastná.

Stará láska nehrdzavie

Pár sa nakoniec rozišiel, Sima sa vydala a Juraj na jar 2020 prekvapil, keď sa na odovzdávaní cien Český lev objavil po boky svojej expartnerky Dominiky. Ani jeden z nich vtedy ich vzťah nepotvrdil. Len nedávno ale prijali na pozvanie na premiéru hry Slúžky Divadla bez masky, kde dokázali, že stará láska nehrdzavie.

Prezradilo ich to, že po predstavení odchádzali držiac sa za ruky. „Áno, boli sme si spolu pozrieť predstavenie, neskrývame sa, ale svoje súkromie si strážim a nechcel by som to verejne komentovať,“ odkázal médiám Juraj Bača. Pre magazín For Men priznal, že počas pandémie si uvedomil, že starne a čas ide rýchlo.

„Moji rodičia mali v tomto veku už dve deti. Mne síce ide karta, no čo z toho mám? Dostal som sa do štádia, že mi vôbec nezáleží na tom, aké mám auto, ale hľadám skutočné hodnoty. Začal som tráviť omnoho viac času s rodinou, to je to najdôležitejšie,“ uzavrel herec.