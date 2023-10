Jeho vzťahu s o 17 rokov staršou Ivonou nikto nefandil. Martin Chodúr priznal, prečo neplánujú svadbu

Z rozumu je to fajn, hodnotí sobáše superstarista.

„Bola to láska na prvý pohľad. Taká tá klasická, romantická láska. A stále je,“ opisuje spevák Martin Chodúr obdobie, kedy mal čerstvých 20 rokov a život mu do cesty privial o viac ako 17 rokov staršiu Ivonu. Hoci ich láske nikto neprial a dávali im maximálne dva mesiace, svojich citov sa nevzdali a okoliu už dlhých 13 rokov dokazujú, že láska sa nedá vyrátať na kalkulačke. Napriek tomu však dvojici stále nezazvonili svadobné zvony, a tak v rozhovore pre český portál Extra priznal úprimný dôvod, prečo sa stále neoženil.

Robil len to, čo musel

„Len ťažko sme hľadali nejakú podporu," spomína spevák, ktorý si po boku milovanej Ivony ustál aj výroky, že vyzerajú ako mama so synom. „Rodičia to prijali, ale myslím si, že iba preto, že z nás cítili, že s tým nemôžu nič robiť. Boli natoľko múdri, že sa s tým nesnažili nič robiť,“ dodáva niekdajší víťaz speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=800008484819276&set=a.281741683312628

Hoci bol mladý, do Ivony sa zamiloval natoľko, že sa jej nedokázal vzdať. „Robil som to, čo som musel, pretože som nemohol inak. Ona tiež. Pre ňu to bolo ťažšie ako pre mňa. Ja som nemal žiadne záväzky. Bol som slobodný mladý chlapec,“ vyznáva sa Chodúr po 13 rokoch vzťahu.

Z rozumu je to fajn

