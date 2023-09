Máriu požiadal o ruku po 3 minútach, sú spolu 40 rokov. Tuli Vojtek vie, že korením vzťahu je udobrovanie

Buď to tam je, nebo to tam nie je. V tomto neexistujú kompromisy, hovorí o svojej osudovej žene známy herec.

„Ja mám Valentína dennodenne. Aj keď občas zahrmí, búrka sa preženie a vždy potom slniečko zasvieti. Veď „co se škádlívá - to se rádo míva,“ vyjadril sa kedysi Ivan "Tuli" Vojtek o svojom spolužití s manželkou Máriou. Otec dvoch dcér a troch vnúčat prirovnáva svoje zoznámenie s manželkou k zásahu bleskom a tvrdí, že ani dnes už takmer 40 rokov neurobilo ich vzťah všedným.

Ivan "Tuli" Vojtek. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Vyrastal na Maďaroch

Ivan Vojtek sa narodil 8. septembra 1962 v Dunajskej Strede ako najmladší z troch bratov. Mama bola invalidná dôchodkyňa a otec poľnohospodársky inžinier.

Už v detstve bol usmievavým a optimistickým dieťaťom. Študoval na gymnáziu v rodnom meste a po jeho skončení viedli kroky mladého Tuliho do hlavného mesta, kde túžil študovať herectvo. V roku 1981 tak nastúpil do ročníka Karola L. Zachara na Vysokú školu múzických umení, ktorú skončil v roku 1985.

Ivan "Tuli" Vojtek ako malé dieťa. Foto: Reprofoto/YouTube.com, TA3

No už počas štúdia v roku 1984 sa stal členom nitrianskeho Divadla Andreja Bagara. Postupne sa jeho herecká kariéra začala rozvíjať naplno a hral na doskách na Novej scéne či v Slovenskom národnom divadle.

Večný klaun

Večne vysmiaty, rozžiarený a dobre naladený herec síce stvárnil počas dlhoročnej kariéry aj množstvo dramatických postáv, no pre jeho povahu ho obsadzovali najmä do tých komediálnych. V tejto pozícii sa potom presadil aj vo filme či rozprávkach.

Ivan "Tuli" Vojtek ako malý chlapec. Foto: Reprofoto/YouTube.com, TA3

Ivan je však dodnes známy svojím optimistickým prístupom k životu. „Ráno po zobudení sa ako prvé usmejem, potom zistím, či ma niečo nebolí, keď zistím, že bolí, poviem si, super - žijem. Matke Božej a najvyššiemu poďakujem, že mi bolo dovolené ráno vstať do nového, verím, že úspešného, tvorivého a pekného dňa. Povinšujem to vždy aj celej rodine, takže sa od rána usmievam. Nevyriešim tým samozrejme všetky svoje problémy, ale nahnevám toľko ľudí, že to stojí za to,” povedal so smiechom v rozhovore pre portál Netky. Za maskou klauna sa však ukrýva hĺbavá osobnosť, ktorá si veľmi dobre dokáže spočítať dva a dva.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2902749056412147&set=t.100008974728701&type=3

Trojminútové zoznámenie

Herec patrí k tým mužom slovenského šoubiznisu, ktorí si užívajú harmonické manželstvo a už roky je verný iba jedinej žene. Manželke Márii. Ich osudovému vzťahu však predchádzalo tak trochu bizarné zoznámenie.

