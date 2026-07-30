Babička sa dožila 98 rokov a vďaka nej má úctu ku starším. Z dievčiny je dnes známa slovenská herečka
Starnutia sa nikdy nebála.
Vyrastala vo viacgeneračnom dome spolu s babičkou, ktorá sa dožila krásnych 98 rokov. Práve to dievčinu z fotografie naučilo úcte k starším. Svoj vlastný dom neskôr sama navrhla tak, aby v ňom mohli bývať aj jej rodičia a mohla im tak opätovať lásku a starostlivosť, ktorú od nich celý život dostávala. Rodina pre ňu bola vždy tým najdôležitejším a ako veľká sestra svojho brata si detstvo nesmierne užívala.