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V MHD sa dušovala, že žiadnej starenke miesto neuvoľní. Známu dievčinu nakoniec premohlo svedomie
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V MHD sa dušovala, že žiadnej starenke miesto neuvoľní. Známu dievčinu nakoniec premohlo svedomie

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/O.B., Grafická úprava Chat GPT

Vždy sa rada prezliekala a hrala na niekoho iného.

Ako malé dievčatko nechodila do jaslí, ale k staršej panej, ktorú jej rodičia našli vďaka inzerátu. O známu dievčinu sa obetavo starala vždy, keď rodičia nemohli a hoci bola cudzia, postupne medzi nimi vzniklo tak silné puto, že ju slečna z fotografie navštevovala aj v dospelosti.

K seniorom prechováva obrovský rešpekt, no v mladosti sa tomu miestami bránila. S kamarátkou sa v električke často dušovali, že svoje miesto nikomu neuvoľnia, no len čo dovnútra nastúpila starenka s paličkou, v ich vzdorovitom pubertálnom ja sa niečo zlomilo a okamžite jej miesto prenechali.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/O.B.

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