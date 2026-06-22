V MHD sa dušovala, že žiadnej starenke miesto neuvoľní. Známu dievčinu nakoniec premohlo svedomie
Vždy sa rada prezliekala a hrala na niekoho iného.
Ako malé dievčatko nechodila do jaslí, ale k staršej panej, ktorú jej rodičia našli vďaka inzerátu. O známu dievčinu sa obetavo starala vždy, keď rodičia nemohli a hoci bola cudzia, postupne medzi nimi vzniklo tak silné puto, že ju slečna z fotografie navštevovala aj v dospelosti.
K seniorom prechováva obrovský rešpekt, no v mladosti sa tomu miestami bránila. S kamarátkou sa v električke často dušovali, že svoje miesto nikomu neuvoľnia, no len čo dovnútra nastúpila starenka s paličkou, v ich vzdorovitom pubertálnom ja sa niečo zlomilo a okamžite jej miesto prenechali.