VIDEO, ktoré obletelo svet: Bezprostredná starenka z domova dôchodcov dostala Kate a Williama do kolien

Ubehlo päť rokov od ich návštevy vo waleskom domove dôchodcov, keď na svetlo sveta vďaka Daily Mail vyplávalo vtipné video. Princezná Kate a princ William sa v ňom zhovárajú s vtedy 87-ročnou Joan, ktorá všetkých prítomných dostala svojou bezprostrednosťou do kolien. Byť priamy a na nič sa nehrať sa v prípade seniorky vyplatilo – dnes totiž spätne baví milióny ľudí po celom svete.

Aj počas pandémie

Kate a William sú známi tým, že z času na čas spoločne navštevujú domovy seniorov či nemocnice a tento čas si spolu zvyčajne veľmi vychutnajú. Svoje audiencie neobmedzili dokonca ani počas pandémie, keď bolo udržiavanie kontaktu so seniormi a inak ohrozenými skupinami ľudí znížené na minimum – a je to veľká škoda – so starčekmi totiž dokáže byť aj poriadna zábava.

Pri spomienkach na jednu návštevu sa napokon Kate s Williamom zrejme doteraz usmievajú – sebavedomá seniorka im totiž na rovinu povedala niečo, čo by sa niekto len tak neodvážil. Za iných okolností by to mohlo pôsobiť ako hrubá urážka, na poznámke starej dámy sa však všetci vrátane kráľovského páru schuti zasmiali. Pozrite sa, ako to bolo.

Foto: reprofoto YouTube/ The Royal Family Channel

Moment, ktorý všetkých pobavil

Kráľovský pár sedel pri seniorke Joan, obkolesený ešte niekoľkými dôchodcami, keď k starenke William prehovoril, pričom si zaspomínal na svoju predchádzajúcu návštevu ich domova a veselú príhodu s ňou. „Možno nás nespoznávate, ale hrali sme s vami bingo a vyhrali ste,“ poznamenal pozerajúc sa Joan do očí, pričom jej vzápätí pripomenul i to, ako vtedy sebavedome zareagovala.