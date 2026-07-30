Najlepší je s fazuľkami a s chlebom. Rýchly obed hollywoodskeho herca očarí chuťou, nie pozlátkou
Stačí malý trik a jedlo bude mať šmrnc.
Napísal dve kuchárske knihy a často vraví, že dobré jedlo spája ľudí. Keď začal svoje videá z kuchyne ako slávny hollywoodsky herec bezprostredne zdieľať na Instagrame, fanúšikovia si ho zamilovali ešte viac. Stanley Tucci odvtedy svojimi gastronomickými tipmi spríjemnil deň mnohým ľuďom a nezostáva nič iné, len dúfať, že s tým len tak neprestane.
Pripravíte ho aj cez obedovú prestávku
„Dnes sa na jedlo často pozeráme len ako na niečo, čím zaplníme žalúdok, ale to nie je ono. Chceme, aby všetko vyzeralo rovnako a chutilo taktiež. Mali by sme oslavovať každú paradajku či cibuľu, ktorá zo zeme vyrastie a nie je dokonalá,“ myslí si podľa BBC svetoznámy umelec.
V minulosti vo svojich videách vychválil aj slovenskú slaninu a inšpiroval mnohými receptami. Patrí k nim aj tento tip na jednoduchý a rýchly obed, ktorý sa najlepšie zajedá chlebom. Hotový je za pár minút, takže ho bez problémov stihnete pripraviť aj zjesť napríklad počas obedovej prestávky v práci.
„Som v záhrade, je krásny slnečný deň a idem si dať šalát, ktorý milujem a je skvelý na jar a v lete. Najlepšie je, keď doňho pridáte teplé fazuľky, príjemne zohrejú aj zvyšok ingrediencií. Je to naozaj výborný a osviežujúci letný šalát,“ vysvetlil herec na Instagrame.