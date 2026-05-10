Parfum si v lete na krk nestriekajte. Kožný lekár Kudláček sa podelil o málo známe tipy z praxe
Dermatológ vysvetlil aj to, ako správne hydratovať pery a efektívnejšie bojovať s nechtovou plesňou.
Hoci sa to nezdá, s príchodom leta a teplejších dní dostáva pokožka tela poriadne zabrať. Kožní lekári síce pravidelne upozorňujú na škodlivé účinky populárneho opaľovania, no kožu zbytočne zaťažujeme aj množstvom iných každodenných návykov.
Skúsenosti zo Švajčiarska
Dermatológ Kryštof Kudláček, ktorého tipy na Instagrame sleduje už viac ako 36-tisíc ľudí, sa preto rozhodol, že sa s fanúšikmi podelí o niekoľko odporúčaní, ako utrápenej pokožke uľaviť. Nejde pritom o bežné rady, ale o tie menej známe, „podpultové“, o ktorých mnohí doteraz nepočuli.
Známy kožný lekár naberal skúsenosti už počas štvrtého ročníka medicíny aj v zahraničí. Vďaka kontaktom zo sociálnych sietí sa mu podarilo získať pracovnú príležitosť vo švajčiarskom Zürichu, kde pôsobil na oddelení dermatovenerológie a z toho, čo sa tam naučil, čerpá až dodnes.
Suché pery a parfum v lete
„Tipy a triky pre mojich obľúbených pacientov. Nechtová pleseň? Ku klasickej liečbe pridaj octové kúpele, asi 1:10 s vodou, a aj dezinfekciu topánok. Zarastajúce chĺpky? Skús žiletku s jednou britvou a dezinfekciu pred holením, napríklad kyslinu chlórnu,“ vysvetlil v úvode svojho príspevku obľúbený lekár.