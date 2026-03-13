Pavel z MasterChefa prezradil štyri tipy na majstrovský číry vývar: 90 percent ľudí robí chyby
Ako si spraviť napríklad tmavý, číry a chuťovo výrazný slepačí vývar?
Umiestnenie v top trojke kulinárskej súťaže MasterChef odštartovalo v živote Pavla Berkyho novú etapu. Popri móde, ktorej sa venoval už predtým, sa začal naplno sústrediť aj na varenie a dnes jeho kulinárske tipy na Instagrame inšpirujú viac než 200-tisíc ľudí. Rodák z Rimavskej Soboty sa tam pravidelne delí o svoje skúsenosti z kuchyne a mnohé ochotne zdieľa aj so širokou verejnosťou.
Aj z vývaru vie vyťažiť maximum
„Varenie bolo mojou vášňou už od detstva. Nedostal som sa k tomu len tak náhodou, je to niečo, čo som vždy miloval. Pamätám si, že sme nemohli úplne variť, pretože deti v rómskych rodinách variť nemôžu, ale keď rodičia neboli doma, pripravovali sme im večere,“ prezradil pre Denník N obľúbený kuchár.
Dnes už patrí k tým, od ktorých si ostatní pýtajú rady a to najmä vtedy, keď ide o tradičné jedlá, ktoré sa v rukách skúsených kuchárov menia na skutočnú lahôdku. Aj z obyčajného slepačieho vývaru sa totiž dá vyťažiť maximum a Pavel presne vie, ako na to.
„90 percent ľudí nevie, ako pripraviť silný slepačí vývar. Dám vám štyri tipy, ako ho urobiť bezkonkurenčne. Je tmavý, číry a chuťovo výrazný. Pomocou týchto tipov vyťažíte z neho maximum chuti a krásnu sýtu farbu. Je skvelý na polievku, do omáčok, rizota alebo na prípravu ďalších jedál,“ vysvetlil známy kuchár na svojom Instagrame.