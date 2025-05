FOTO: Je to optická ilúzia alebo život zachraňujúca lekcia? Na farbe plaviek záleží viac, ako si myslíte

S blížiacim sa príchodom teplých dní budú rodiny s deťmi tráviť čoraz viac času pri bazénoch, prírodných kúpaliskách či jazerách. Pri precenení síl po celodennom pobyte na priamom slnku alebo pri neodhadnutí hĺbky vody môže prísť najmenším nevoľno, prípadne sa im stane úraz a môžu sa začať topiť. Práve pre takéto prípady treba mať na pamäti doteraz menej známy faktor - farbu plaviek.

Dôležité posolstvo

Facebooková skupina CPR Kids, ktorú spravuje kolektív sestričiek a odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, pred rokmi zverejnila fotografiu bazéna a ľuďom zadala zaujímavú úlohu. Do komentárov mali napísať, čo vidia pod hladinou. Hoci sa bazén zdal úplne prázdny, naoko nepodarená optická ilúzia v sebe ukrývala dôležité posolstvo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/CPRKids/photos/p.3593359677450494/3593359677450494/?type=3

V bazéne sa totiž nachádzalo dieťa, ktoré malo na sebe modré plavky, a tak dokonale splynulo s prostredím. Jednoduchou kampaňou teda poukázali na to, že výber letného oblečenia pre najmenších je veľmi dôležitý. Keď sa im totiž niečo stane, vo vode ľahko zaniknú a nikto im už nedokáže pomôcť.

Pozoruhodný test

Spoločnosť Alive Solutions , ktorá sa špecializuje na bezpečnosť vody, posunula výskum ešte ďalej a otestovala, ako viditeľné budú rôzne farebné plavky v bazénoch so svetlým a tmavým dnom. Firma pozorovala, ako vyzerajú jednotlivé plavky pod vodou (horný rad) a v nej navyše s miernym premiešaním vodnej hladiny (spodný rad) z pohľadu osoby stojacej pri bazéne. Následne test zopakovali aj v jazere. Zamerali sa na pohľad na vodnej hladine (horný rad), potom z brehu (stredný rad) a následnej z vyvýšenej strany (spodný rad), aby simulovali, ako by to vyzeralo, ak by rodič stál na lodi alebo v prístave.

Test farieb v bazénoch so svetlým dnom. Foto: Alive Solutions

„Riešime utopenia a vieme, že viditeľnosť je pri ich rozpoznávaní veľmi dôležitá,“ cituje Huffington Post Natalie Livingstonovú, spoluzakladateľku Alive Solutions. „Ako plavčíci a profesionáli vieme, že existujú určité faktory, ktoré môžu niekomu uľahčiť, alebo sťažiť videnie vo vode. Začali sme sa pozerať na plavky pre naše deti a uvedomili sme si, že množstvo rodičov ich vyberá podľa toho, či sú roztomilé a módne. Ale ich ratolesti by rýchlo zmizli pod vodou,“ dodala.

Nie každá farba je vhodná do každého prostredia