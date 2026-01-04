Skrásniete a ešte aj schudnete. Zeleninové lodičky sú u Bibiany Ondrejkovej hitom, hodia sa ku všetkému
Recept patrí k tým, ktoré sa v jej rodine pripravujú najčastejšie.
Väčšinou varí to, čo jej nezaberie veľa času a najradšej má recepty, pri ktorých môže byť slobodná a tvorivá. Herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková sa príprave jedla najradšej venuje v spoločnosti svojich dcér. „Myslím, že všetky sme labužníčky. Vášnivo rady spoznávame aj kuchyne iných krajín a potom to skúšame uvariť aj doma,“ hovorí pre Varechu.
Obľúbený recept
Inšpiráciu nachádza v každodennom živote a jedlá, ktoré niekde ochutná, sa neskôr snaží pretvoriť podľa seba. „Najviac noviniek prináša Bibka. Niekedy varí aj podľa toho, čo nájde na sociálnych sieťach. Nové recepty prináša aj babka,“ spomína herečka.
Jedným z vynovených jedál, ktoré sa na ich stole objavuje najčastejšie, sú aj zeleninové lodičky. Na tie Bibiana nedá dopustiť. „Je to jeden z mojich najčastejšie používaných receptov, pretože je rýchly, chutný, aj sa z neho chudne, aj sa z neho krásnie, aj vás zasýti a môžete si k nemu dať akúkoľvek prílohu,“ chváli ho známa herečka.