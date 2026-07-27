Pil, klamal a pre kauzu mu hrozil druhý rozvod. Lukáš Adamec dlhé roky nechcel byť triezvy
Dnes si váži život aj vďaka bratovi s Downovým syndrómom.
„Démonov vo svojej hlave som sa ešte celkom nezbavil, ale zvládam ich. Viem však, že už budem doživotný abstinent,“ priznáva dnes Lukáš Adamec, ktorý si prešiel obdobiami, na ktoré nie je hrdý. Alkohol ho priviedol k zlým rozhodnutiam, ohrozil jeho druhé manželstvo aj kariéru a napokon ho prinútil úplne zmeniť život. Spevák pritom už od detstva poznal, aké je dôležité vážiť si to, čo mnohí považujú za samozrejmosť – vyrastal totiž po boku staršieho brata s Downovým syndrómom a autizmom.
Ten z rodiny s postihnutým dieťaťom
Obľúbený slovenský spevák sa vždy pozrie na svoje deti a ďakuje Bohu za to, že sú zdravé. „Ja si to uvedomujem celý život. Mám totiž brata s Downovým syndrómom a autizmom. Táto skúsenosť vás naučí ďakovať za to, že ste zdraví a máte zdravé deti, každý deň. Naučí vás vážiť si to a podľa toho sa aj k sebe správať,“ vravel kedysi pre Rytmus života Lukáš Adamec. Jeho starší brat Matej sa narodil s vážnymi diagnózami a spevák otvorene priznal, že ich detstvo nebolo vôbec jednoduché.
„Samozrejme, ako dieťa sa nevyhnete tomu, aby na vás ukazovali prstom, že ste ten z tej rodiny s postihnutým dieťaťom. Možno je to tým, že mnoho ľudí u nás sa nemá dobre a tej ubolenej duši akoby robilo dobre, keď počuje, že niekto iný sa má ešte horšie. Je to smutné. Jednak tým ľuďom s akýmkoľvek znevýhodnením vylučujeme a ubližujeme im, a ešte sa aj sami oberáme o to, čo nám dávajú,“ vysvetľoval Lukáš, ktorý svojho staršieho brata nazval večným dieťaťom.
Žiadna faloš
„Keď vám totiž takýto človek prejaví lásku alebo akúkoľvek emóciu, tak si môžete byť istí, že sú to tie najúprimnejšie city, aké sa vám kedy dostali. Tam nie je žiadne klamstvo, faloš, pretvárka. On sa nikdy neusmieva preto, že sa to od neho čaká, netlieska vám, lebo je to slušné. Pri mojom bratovi vždy viete, že keď sa teší, tak je s vami naozaj rád a asi ste urobili niečo, z čoho má naozaj radosť. To od nikoho iného nezažijete,“ vravel. Lukáš Adamec niekoľkokrát zopakoval, že nemá problém hovoriť o svojom bračekovi, pretože je naňho hrdý a považuje ho za najväčšieho bojovníka, hoci je na úrovni ročného dieťaťa.