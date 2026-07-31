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Pierce Brosnan viedol adoptívnu dcéru k oltáru len dva týždne pred jej smrťou. Odvtedy vníma život inak
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Pierce Brosnan viedol adoptívnu dcéru k oltáru len dva týždne pred jej smrťou. Odvtedy vníma život inak

Choroba mu brala dve ženy jeho života a on ich až do konca držal za ruku.

Keď sa Charlotte v bielych šatách objavila na začiatku uličky, po jej boku stál muž, ktorého celý svet pozná ako neohrozeného Jamesa Bonda. V ten deň však Pierce Brosnan nebol filmovou hviezdou. Bol otcom, ktorý s hrdosťou a dojatím viedol svoju dcéru k oltáru, aby ju odovzdal mužovi, ktorého milovala. Hostia si dodnes spomínajú na úsmevy, objatia a šťastie, ktoré zaplnili celý obrad. Mnohí totiž tušili, že Charlottin čas sa blíži.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122149801724714886

Nebola pokrvnou dcérou

Život Piercea Brosnana je plný úspechov, ktoré mu priniesli slávu po celom svete. Za úsmevom charizmatického herca sa však skrýva príbeh, ktorý by nechcel prežiť žiadny rodič. Najskôr prišiel o svoju prvú manželku Cassandru Harrisovú a o 22 rokov neskôr musel pochovať aj adoptívnu dcéru Charlotte. Obe ženy, ktoré miloval, pripravila o život tá istá choroba – rakovina vaječníkov.

Keely a Pierce Brosnanovci
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Charlotte Emily Harrisová sa narodila v roku 1971 herečke Cassandre Harrisovej a filmovému producentovi Dermotovi Harrisovi. Keď bolo dievčatko ešte malé, rodičia sa rozviedli a Cassandra si o niekoľko rokov neskôr vzala Piercea Brosnana, ktorý sa snažil byť tým najlepším nevlastným otcom. Keď v roku 1986 zomrel Charlottin biologický otec, Pierce neváhal, Charlotte aj jej mladšieho brata si osvojil a obaja prijali jeho priezvisko. Od tej chvíle už neboli len deťmi jeho manželky, ale aj jeho vlastnými.

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Príspevok používateľa Retro Ralph (@retro__ralph)
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Rodina však neprežívala šťastné chvíle veľmi dlho. V roku 1991 manželka Piercea Brosnana prehrala boj s rakovinou vaječníkov. Charlotte mala iba 19 rokov, študovala na londýnskej Kráľovskej akadémii dramatických umení a mala pocit, že sa jej zrútil svet. Podľa magazínu People jej Brosnan po smrti mamy telefonoval každý deň a rodina sa v bolestivom období ešte viac zomkla.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10163656725208327

Namiesto herectva si vybrala rodinu

Hoci Charlotte vyrastala v umeleckom prostredí, netúžila po hereckej kariére. Oveľa viac ju napĺňal obyčajný rodinný život. So svojím dlhoročným partnerom Alexom Smithom vychovávala dcéru Isabellu a syna Lucasa a všetku svoju energiu venovala práve im. „Ľudia sa jej často pýtali, prečo sa nedala na herectvo. Vždy odpovedala: Nie, toto je moja rodina. Chcela jej dať čo najviac lásky. Bola im úplne oddaná,“ spomínala pre magazín People jej blízka priateľka Clare. Osud im však pripravil krutú skúšku – Charlotte diagnostikovali tú istú chorobu, ktorá kedysi pripravila o život jej mamu.

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