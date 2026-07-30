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Posledný československý raj, kde nemôžete používať mobil. Sidónia je plná srniek, húb a krásnych pamiatok
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Posledný československý raj, kde nemôžete používať mobil. Sidónia je plná srniek, húb a krásnych pamiatok

Neďaleko od našich hraníc sa nachádza malebný kúsok raja, v ktorom nebudete potrebovať mobilný telefón.

„Nie, my nie sme žiadni drevorubači, my si len potrebujeme uvariť,“ smeje sa Peter Gajdarus pri štiepaní dreva a dodáva: „Plyn nemáme, tak všetci využívame drevo.“ Ako ďalej píše portál denik.cz, Peter, ktorý je pôvodom Slovák a už nejaký čas žije na česko-slovenských hraniciach v obci Sidonia. Podľa vlastných slov sa mu najviac páči tunajšia príroda, hoci malebný kúsok raja na Morave láka nielen na tajuplnú prírodu na konci sveta, ale mnohých aj preto, že tam nie je skoro žiadny signál.

Sidónia láka na tajuplnú prírodu aj kus histórie.
Sidónia láka na tajuplnú prírodu aj kus histórie. Foto: Wikimedia Commons, Jiří Komárek

Krásna príroda aj sklárska kolónia

Obec Sidónia leží v severnej časti chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a pýši sa vrchovinovým až hornatým charakterom krajiny. Údolie, ktoré sa tiahne okolo riečky Vláry, lemujú rozsiahle listnaté lesy, a keď sa tu vydáte na huby, poľahky môžete naraziť aj na jelene, srnky či líšky. „Keď niekto nemá sliepky poriadne zatvorené, do rána sa mu jedna stratí,“ opisuje s úsmevom jeden z miestnych obyvateľov Ján Kubík. 

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.
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Na pastvinách a lúkach sa zapáčilo chráneným rastlinám, motýľom, chrobákom i plazom. „To je fakt, hlavne tu máme krásnu prírodu,“ pridáva sa miestna gazdinka a dodáva: „A nové ihrisko,“ ukazuje prstom. Okrem neho sa na východe obce nachádza aj novo upravená železnica, cesta či modlitebňa.

Sidónia len kúsok od hraníc so Slovenskom ponúka malebnú prírodu aj kus histórie.
Sidónia len kúsok od hraníc so Slovenskom ponúka malebnú prírodu aj kus histórie. Foto: Wikimedia Commons, Jiří Komárek

Moravská dedinka len s pár domčekmi však turistov láka nielen na malebnú prírodu, ale aj na rôzne výlety. Jedinečná je napríklad podľa informácií denika.cz sklárska kolónia - pôvodné obydlia robotníkov zo sklární, ktoré v 18. storočí založil Ján Krstiteľ Illésházy.

Romantická zrúcanina

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