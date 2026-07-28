Stačí vám iba 30 sekúnd a jedna bežná vec. Tento jednoduchý test vám prezradí, ako rýchlo vaše telo starne
Za 30 sekúnd môžete zistiť, ako je na tom vaše telo.
Starnutie sa týka každého z nás a hoci ho nedokážeme zastaviť, môžeme si všímať, ako sa s pribúdajúcimi rokmi mení naše telo a predísť komplikáciám. Niekedy pritom netreba drahé vyšetrenia ani špeciálne prístroje. Veľa môže napovedať už krátka skúška, na ktorú vám postačí iba pol minúty a niečo, čo má doma každý.
Ako upozornil portál BBC, tento jednoduchý test využívajú aj lekári pri posudzovaní zdravotného stavu najmä u starších ľudí. Výsledok môže poukázať na silu dolnej časti tela, rovnováhu, pružnosť aj schopnosť zvládať bežné každodenné úkony. Vyskúšať si ho však môžu aj mladšie ročníky.
Obyčajný pohyb
Reč je o 30-sekundovom teste vstávania zo stoličky, ktorý je známy aj pod skratkou STS z anglického pomenovania „sit-to-stand“. Sleduje, koľkokrát sa človek dokáže v priebehu pol minúty postaviť zo sedu do úplného stoja a opäť si sadnúť bez toho, aby si pomáhal rukami.
„Je to naozaj užitočný test, pretože nám hovorí veľa o tom, ako dobre ľudia fungujú,“ vysvetlil pre BBC Jugdeep Dhesi, primár geriatrie v Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust v Londýne.
Podľa odborníka nejde iba o silu nôh. „Vypovedá o ich sile, rovnováhe a flexibilite. Vieme, že niektoré štúdie naznačujú, že môže pomôcť určiť, či ľuďom hrozí riziko vecí, ako sú pády, kardiovaskulárne problémy alebo dokonca vyššie riziko úmrtia,“ dodal.