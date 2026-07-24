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Bolesť premenili na pomoc pre cudzie dieťa. Rodina zosnulej 21-ročnej Katky prosí za Vilyho mladý život
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Bolesť premenili na pomoc pre cudzie dieťa. Rodina zosnulej 21-ročnej Katky prosí za Vilyho mladý život

Katke už kvety radosť neurobia, jej rodina preto myslí na iného.

Keď rodina pripravuje poslednú rozlúčku s milovaným človekom, obyčajne rieši kvety, vence a všetko, čím mu chce vzdať úctu. Blízki iba 21-ročnej Katky sa však uprostred vlastného žiaľu rozhodli pre gesto, ktoré môže mať oveľa trvácnejší význam. Namiesto darov, ktoré by zostali pri jej hrobe, chcú pomôcť zachrániť život malého dieťaťa.

Mladá žena zo Zákamenného zomrela v nedeľu 19. júla vo veku 21 rokov a smutná správa zasiahla celú Oravu. Ako informuje portál Žilinak.sk, jej blízki teraz prostredníctvom stránky Zákamenné obrazom požiadali ľudí, aby na poslednú rozlúčku neprinášali kvety ani vence. Peniaze môžu namiesto toho venovať dvojročnému Vilkovi, ktorý potrebuje mimoriadne nákladnú liečbu.

Prosba uprostred smútku

Katkina rodina verí, že práve pomoc chorému chlapčekovi by ju potešila väčšmi než dary, ktoré po niekoľkých dňoch zvädnú. Ich rozhodnutie tak spojilo rozlúčku s mladou ženou s nádejou pre dieťa, ktorému vážne genetické ochorenie postupne berie silu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02pa1sgpPyzf6sbq34D5Nax986bGJ5FwL3Cxjhoab5vFMwwwUZJ2pxtNdwU7zRyGchl&id=100084859209692&locale=cs_CZ

Vily má iba dva roky a žije so vzácnou formou Duchennovej svalovej dystrofie. Jeho organizmus nedokáže vytvárať dystrofín – bielkovinu, ktorá je nevyhnutná na udržanie pevných a zdravých svalov. Bez nej svaly postupne slabnú a poškodzujú sa. Chlapček preto čoraz ťažšie chodí, častejšie padá a má problém postaviť sa. Ochorenie môže neskôr zasiahnuť aj ruky, dýchacie svaly či srdce. Deti s touto diagnózou bez účinnej liečby často medzi ôsmym a dvanástym rokom stratia schopnosť samostatne chodiť.

Za vážnou diagnózou sa však stále ukrýva zvedavý chlapček, ktorý sa rád hrá a trávi čas so svojím starším bratom. „Je to šťastný chlapček, ktorý si s iskričkami v očiach skladá lego, akoby si z malých kociek budoval svoj vlastný farebný svet. S nadšením listuje v knižkách a objavuje svet okolo seba s detskou zvedavosťou,“ opisuje ho rodina na darcovskom portáli Donio.

Liečba priamo pre Vilyho

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