Aby si zachránili syna, oslovili svetových odborníkov. Malému Vilkovi sa strácajú svaly, dajme mu šancu
Aby si zachránili syna, oslovili svetových odborníkov. Malému Vilkovi sa strácajú svaly, dajme mu šancu
Aby si zachránili syna, oslovili svetových odborníkov. Malému Vilkovi sa strácajú svaly, dajme mu šancu

— Foto: Donio.sk / Zachráňme Vilyho | Let's save Vily

Chlapčekovi s Duchennovou dystrofiou môže pomôcť každý.

Keď sa rodičia malého Vilka dozvedeli krutú diagnózu, pochopili, že proti nim stojí čas. Ich syn má dva roky a trpí vzácnym ochorením, ktoré deťom postupne berie silu, pohyb aj dych. Liečba neexistuje, no namiesto čakania na najhoršie sa rozhodli bojovať. Ako informuje portál Donio, aby zachránili svojho syna, ale aj ďalšie detičky s rovnakým ochorením, spojili vedcov zo Slovenska aj zo zahraničia a snažia sa vyvinúť ten správny liek. Na svoju cestu však potrebujú milióny.

Ťažká diagnóza

„Jeho dni sú naplnené smiechom, zvedavosťou a čistou radosťou zo života. Je to šťastný chlapček, ktorý si s iskričkami v očiach skladá lego, akoby si z malých kociek budoval svoj vlastný farebný svet," hovoria rodičia o malom Vilkovi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Ntpm9W8oWGpGWNbmipNQ41YZz7jmrxVS1RnGusXCqzXijehW3tGVAq62txmjFFpUl&id=61585342506046

Žiaľ, napriek nekonečnej túžbe žiť, bojuje s veľmi vzácnou formou Duchennovej svalovej dystrofie. Ide o genetické ochorenie, pri ktorom telo nedokáže vytvárať dystrofín – bielkovinu nevyhnutnú pre správne fungovanie svalov. Bez nej svaly slabnú a postupne sa rozpadajú. Ako vysvetľujú rodičia pre portál Donio, ochorenie najskôr zasahuje nohy, panvu a ramená, neskôr aj ruky, dýchanie a srdce.

„Každý deň mu ubúdajú svaly, ktoré sa už neobnovia,“ hovoria rodičia. Práve prvé roky života sú pri tomto ochorení rozhodujúce. Bez liečby deti často už v školskom veku strácajú schopnosť samostatnej chôdze a ochorenie môže viesť k zlyhaniu dýchacích svalov či srdca.

Boj s časom

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

