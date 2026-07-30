Keď našla mamu mŕtvu, zo šoku nevedela hýbať tvárou. Kristína Svarinská ju oplakala nepoznaným spôsobom
Doma sa obľúbená herečka vždy cítila nesmierne milovaná.
Dodnes si presne pamätá deň, keď jej oznámili, že mama neprišla do práce. Kristína Svarinská o ňu vtedy prišla a dlho o tom nechcela rozprávať. Svetu sa však nakoniec otvorila, pretože pochopila, že bolesť je najlepšie zhmotniť do slov. Dnes už otvorene hovorí aj o tom, akého človeka z nej strata milovanej osoby spravila.
Si chlap, to vydržíš!
Mala len rok a pol, keď sa prvýkrát ocitla pred kamerami. Zahrala si malého chlapca a s ním si ju pomýlili aj o pár rokov neskôr, keď sa celá doráňaná objavila v potravinách. „Bola som ostrihaná na smädného mnícha, taký ten hríbik. Všetci si mysleli, že som chlapec. Prišla som s rozbitým kolenom do obchodu a povedali mi - Si chlap, to vydržíš,“ s úsmevom prezradila Kristína Svarinská v relácii 7 pádů Honzy Dědka.
Detstvo obľúbenej herečky bolo plné chvíľ strávených vonku. Bola otcovým dievčatkom. V nedeľu spolu chodievali na prechádzky, zatiaľ čo mama doma varila obed, a cestou domov sa napriek jej nevôli častokrát zastavili v zmrzlinárni. „Tam som si vždy dávala tú ‚kunčovú‘ - tak som hovorila punčovej. Potom sme sa vrátili domov a zasadli sme k nedeľnému obedu,“ spomínala v relácii Opri sa o mňa.
Teň deň si pamätá dodnes
Rodičia Kristínu podporovali vo všetkom, čo sa rozhodla robiť. Zlom nastal až vo chvíli, keď im v 19 rokoch oznámila, že to s herectvom myslí vážne a chce ho ísť študovať. Otec jej v tom síce nebránil, no keďže sám poznal úskalia tejto profesie, dúfal, že si vyberie niečo stabilnejšie. Neskôr ale pochopil, že jej pre umenie naozaj horí srdce, a prístup zmenil.
Herectvo pritom nikdy nebolo jej vysnívaným povolaním, túžba hrať prišla skôr spontánne. „Naskočila som na nejakú vlnu a som na nej doteraz. Mám pocit, že už na nej surfujem správnym spôsobom a konečne si herectvo užívam. Zatiaľ mi nikto nepovedal, že sa hodím na niečo iné. Keď som bola malá, chcela som predávať popcorn. Teraz žartujem, ale možno si raz konečne kúpim ten popcornový vozík,“ smiala sa v rozhovore pre magazín Closer.
Doma sa Kristína vždy cítila bezpodmienečne milovaná. Aj preto bol pre ňu rozchod rodičov obrovskou ranou, hoci sa tým ich vzťah k nej vôbec nezmenil. Ešte ťažšia skúška však prišla v deň, ktorý má dodnes vrytý do pamäti - 8. októbra 2014.