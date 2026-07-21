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V bufete zjedla klobásku a utekala trénovať. Otec známej Slovenky sa zadlžil, aby jej doprial to najlepšie
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V bufete zjedla klobásku a utekala trénovať. Otec známej Slovenky sa zadlžil, aby jej doprial to najlepšie

Na ceste za úspechom musela prekonať hneď niekoľko prekážok.

Vyrástla na svahu. Vlasy mávala zapletené do dvoch vrkôčikov, úsmev štrbavý a keď sa ostatní po tréningu ponáhľali domov, ona si len odbehla do bufetu na klobásku s teplým čajom a o chvíľu už bola opäť na lyžiach. V zime ich vraj mala na nohách pripnuté takmer neustále a jej talent čoskoro spoznalo celé Slovensko. Nezaobišlo sa to však bez tvrdej driny a obetí.

Viete, o koho ide?

Hádanka
Hádanka Foto: Instagram/V.Z.

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