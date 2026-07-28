Veď je to celá Vlastička z Dědictví. Najmladší syn Bolka Polívku pevne vykročil v otcových šľapajach
Veď vyzerá ako Vlastička, vravia ľudia.
Zatiaľ čo Annu či Vladimíra pozná v Čechách hádam každý, o najmladšom synovi Bolka Polívku dlho nik poriadne nevedel. Medzi svojimi slávnejšími súrodencami sa totiž tak akosi trochu stratil, hoci sa na svojho legendárneho otca podobá asi najviac.
Dnes je z Jana Boleslava dospelý mladý muž, ktorý študuje a nedávno sa na verejnosti ukázal aj so svojou priateľkou Anetou. Tá fanúšikov ohúrila najmä svojou podobou s Vlastičkou z kultovej komédie Dědictví aneb Kurvahošigutntag, v ktorej Bolek kedysi zahviezdil.
Fascinujúca podoba
Jan Polívka sa narodil v roku 2004 a ako píše Prima ženy, medzi svojimi slávnejšími staršími súrodencami bol často zabudnutý. Dnes má už 22 rokov a jeho podoba s otcom fascinuje čoraz viac ľudí. Najmladší syn legendárneho umelca sa zároveň vydal v jeho hereckých šľapajach, keď sa po maturite vybral študovať na rovnaké miesto ako Bolek – brnenskú JAMU (Janáčkova akademie múzických umění).
Umeleckým smerom sa nevydal len on, ale aj jeho priateľka Aneta, ktorá študuje v Prahe na DAMU (Divadelná fakulta Akadémie múzických umení). Partneri preto fungujú na diaľku.
Celá Vlastička, píšu
A hoci priznávajú, že takýto vzťah nebýva vždy jednoduchý, funguje im to a na svoju lásku nedajú dopustiť.