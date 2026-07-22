Chudáčisko tatko má pokazené nôžky, vníma jeho dcéra. Bekim rýchlo pochopil, že nemá zmysel ľutovať sa
Známy komik po vážnej nehode na bicykli ochrnul.
„Nejdem sa hrať na hrdinu. Prišli momenty, kedy som si poplakal,“ priznal Bekim Aziri, keď sa v spomienkach vrátil k osudnému momentu, ktorý zmenil jeho život. Vtedy len sedemnásťročný profesionálny cyklista mal na pretekoch vážnu nehodu, pri ktorej si zlomil stavce a skončil ochrnutý. V návrate do života mu pomohla nielen rodina či tvrdá disciplína, ale aj humor, ktorý má komik zrejme v DNA. Najväčšia zmena v jeho živote však prišla po tom, ako sa mu zo vzťahu s dnes už bývalou partnerkou Laurou narodila dcérka Elia. Tá mu v mnohom otvorila oči.
Bludy, hovoril o slovách lekárov
Komika Bekima Aziriho všetci poznajú ako večne usmiateho chlapíka, ktorého na lopatky nepoložila ani tragická nehoda. Známy moderátor, ktorý vo svojom horúcom kresle na Rádiu Europa 2 spovedá známe osobnosti, bol kedysi profesionálnym cyklistom, ktorého kariéru ukončila vážna nehoda na pretekoch, kde si zlomil stavce, ochrnul a skončil na invalidnom vozíku.
Napriek slovám lekárov, že pravdepodobne už nebude chodiť, si však hovoril, že on to zvládne. „Stále som si hovoril, že budem chodiť, že to, čo hovoria lekári, sú bludy a dokážem to,“ povedal v rozhovore pre Nový Čas a dodal, že nohy síce nemá funkčné ako predtým, ale čo chcel, tak to spravil.
Nie je mu to jedno
A hoci sa snažil neopúšťať, v relácii Rozhovory so Zdenom Gáfrikom priznal, že ani jemu sa nevyhli ťažké chvíle a boli momenty, keď si poplakal. „Najmä keď som mal ísť prvýkrát po roku do školy – hovoril som si, ako sa na mňa budú pozerať,“ spomínal Bekim. „Ale naučil som sa s tým žiť veľmi rýchlo,“ prezradil známy komik, ktorému pri návrate do života pomohla nielen rodina či disciplína, ale aj jeho humor.
„Nebudem hovoriť, že mi to je jedno, samozrejme, radšej by som chcel chodiť. V živote si ale niektoré veci nevyberáme, takže sa nad tým nepozastavujem a nerozmýšľam, čo by bolo keby. Zobral som to hneď ako fakt,“ vraví Bekim Aziri, ktorý napriek svojmu hendikepu dokázal to, čo len málokto. Postavil sa z invalidného vozíka a prešiel pár krokov.
Oblečie gate, prinesie topánky
S faktom, že je na vozíku, sa podľa jeho slov ale vyrovnať úplne nedá a ani on sa s tým nevyrovnal.