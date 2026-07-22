Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Chudáčisko tatko má pokazené nôžky, vníma jeho dcéra. Bekim rýchlo pochopil, že nemá zmysel ľutovať sa
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

Sadla si mu do lona a on kvôli nej zrušil zásnuby. Eva Máziková a Peter vedia, ako si udržať vášeň

Veľká hubová MAPA: Ľudia hlásia plné košíky. Na tieto miesta na Slovensku sa oplatí vyraziť

Našli ju zviazanú a zavraždenú, on ju nesmel ísť hľadať. Priateľ Ľudmily Cervanovej po 50 rokoch prehovoril

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

VEĽKÁ MAPA ochladenia: Niektoré slovenské domácnosti aj zakúria, leto si dá na chvíľu pauzu

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Chudáčisko tatko má pokazené nôžky, vníma jeho dcéra. Bekim rýchlo pochopil, že nemá zmysel ľutovať sa

Známy komik po vážnej nehode na bicykli ochrnul.

„Nejdem sa hrať na hrdinu. Prišli momenty, kedy som si poplakal,“ priznal Bekim Aziri, keď sa v spomienkach vrátil k osudnému momentu, ktorý zmenil jeho život. Vtedy len sedemnásťročný profesionálny cyklista mal na pretekoch vážnu nehodu, pri ktorej si zlomil stavce a skončil ochrnutý. V návrate do života mu pomohla nielen rodina či tvrdá disciplína, ale aj humor, ktorý má komik zrejme v DNA. Najväčšia zmena v jeho živote však prišla po tom, ako sa mu zo vzťahu s dnes už bývalou partnerkou Laurou narodila dcérka Elia. Tá mu v mnohom otvorila oči.

Instagram Post
Príspevok používateľa Bekim Aziri (@bekimko)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Bludy, hovoril o slovách lekárov

Komika Bekima Aziriho všetci poznajú ako večne usmiateho chlapíka, ktorého na lopatky nepoložila ani tragická nehoda. Známy moderátor, ktorý vo svojom horúcom kresle na Rádiu Europa 2 spovedá známe osobnosti, bol kedysi profesionálnym cyklistom, ktorého kariéru ukončila vážna nehoda na pretekoch, kde si zlomil stavce, ochrnul a skončil na invalidnom vozíku.

Bekim Aziri po nehode / Bekim s manželkou Laurou
Prečítajte si tiež: Už nikdy nebudem mať sex, napadlo mu hneď po nehode. Bekim vďaka láske a humoru prekonal zlé prognózy

Napriek slovám lekárov, že pravdepodobne už nebude chodiť, si však hovoril, že on to zvládne. „Stále som si hovoril, že budem chodiť, že to, čo hovoria lekári, sú bludy a dokážem to,“ povedal v rozhovore pre Nový Čas a dodal, že nohy síce nemá funkčné ako predtým, ale čo chcel, tak to spravil.

Instagram Post
Príspevok používateľa Bekim Aziri (@bekimko)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Nie je mu to jedno

A hoci sa snažil neopúšťať, v relácii Rozhovory so Zdenom Gáfrikom priznal, že ani jemu sa nevyhli ťažké chvíle a boli momenty, keď si poplakal. „Najmä keď som mal ísť prvýkrát po roku do školy – hovoril som si, ako sa na mňa budú pozerať,“ spomínal Bekim. „Ale naučil som sa s tým žiť veľmi rýchlo,“ prezradil známy komik, ktorému pri návrate do života pomohla nielen rodina či disciplína, ale aj jeho humor.

Bekim sa teší z vrátenia trojkolky.
Prečítajte si tiež: Ukradli mu jeho druhé nohy. Bekim má po mesiacoch trápenia dôvod na radosť, vrátili mu špeciálne vozidlo

„Nebudem hovoriť, že mi to je jedno, samozrejme, radšej by som chcel chodiť. V živote si ale niektoré veci nevyberáme, takže sa nad tým nepozastavujem a nerozmýšľam, čo by bolo keby. Zobral som to hneď ako fakt,“ vraví Bekim Aziri, ktorý napriek svojmu hendikepu dokázal to, čo len málokto. Postavil sa z invalidného vozíka a prešiel pár krokov.

Oblečie gate, prinesie topánky

S faktom, že je na vozíku, sa podľa jeho slov ale vyrovnať úplne nedá a ani on sa s tým nevyrovnal.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Vydrží až do ďalšej úrody: Najlepšia rada, ako skladovať cesnak, aby nehnil a nezačal klíčiť!

Vydrží až do ďalšej úrody: Najlepšia rada, ako skladovať cesnak, aby nehnil a nezačal klíčiť!

Záhradkári, poznáte účinok PIVA na uhorky? Oživuje mŕtve rastliny, uhorka po ňom opäť ožila!

Záhradkári, poznáte účinok PIVA na uhorky? Oživuje mŕtve rastliny, uhorka po ňom opäť ožila!

Ocot v tom nehľadajte: Periem už 40 rokov, ale takto jemné a voňavé uteráky som ešte NIKDY nemala!

Ocot v tom nehľadajte: Periem už 40 rokov, ale takto jemné a voňavé uteráky som ešte NIKDY nemala!

Muchy a komáre ZMIZNÚ do hodiny: Dajte si do domu tento zázrak a viac ich v byte neuvidíte!

Muchy a komáre ZMIZNÚ do hodiny: Dajte si do domu tento zázrak a viac ich v byte neuvidíte!

Plný hrniec

Univerzálny nálev na uhorky, zeleninu aj huby: Výborný, rokmi overený a bez nakladača!

Univerzálny nálev na uhorky, zeleninu aj huby: Výborný, rokmi overený a bez nakladača!

Tejto polievky sa bojí každá choroba: Silná CESNAČKA na taliansky spôsob – lepšiu chuť nepoznám!

Tejto polievky sa bojí každá choroba: Silná CESNAČKA na taliansky spôsob – lepšiu chuť nepoznám!

Tento šalát som vyskúšal v reštaurácii a je famózny: Dávka zdravia a ideálny diétny obed – robím ho aj na chlebíčky!

Tento šalát som vyskúšal v reštaurácii a je famózny: Dávka zdravia a ideálny diétny obed – robím ho aj na chlebíčky!

Žiadna múka, ani ovsené vločky: Zázračné tvarohové palacinky, ktoré si môžete dať aj o polnoci!

Žiadna múka, ani ovsené vločky: Zázračné tvarohové palacinky, ktoré si môžete dať aj o polnoci!

Zdravé tipy

Prírodná bylina, ktorá sa tradične využíva na odstránenie bolesti a podporu pokojného spánku!

Prírodná bylina, ktorá sa tradične využíva na odstránenie bolesti a podporu pokojného spánku!

Tento nenápadný list je skutočným DAROM Z NEBIES: Jeho ÚČINOK bude velebiť každá žena!

Tento nenápadný list je skutočným DAROM Z NEBIES: Jeho ÚČINOK bude velebiť každá žena!

Škorica a šalvia sú spolu silnejšie ako hocijaký LIEK, hovorila moja starká: Tento recept si pamätajte na celý život!

Škorica a šalvia sú spolu silnejšie ako hocijaký LIEK, hovorila moja starká: Tento recept si pamätajte na celý život!

Starká ma naučila, že surová cibuľa je zázrak pre ženy každého veku: Keď s ňou urobíte toto, rozpúšťa tuky ako nič iné!

Starká ma naučila, že surová cibuľa je zázrak pre ženy každého veku: Keď s ňou urobíte toto, rozpúšťa tuky ako nič iné!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.