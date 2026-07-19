Na tento letný tábor deti len tak nezabudnú. Kňaz Miroslav rozprúdil zábavu a stal sa hitom internetu
Letný tábor premenil na poriadnu tanečnú párty.
Spomínate si ešte na letné tábory, z ktorých ste sa vracali unavení, no s množstvom príhod, o ktorých ste doma rozprávali celé týždne? Práve takéto zážitky si dnes vytvárajú aj deti zo Staškoviec. O jeden z nich sa postaral človek, od ktorého by možno podobné tanečné vystúpenie čakal len málokto.
Ako informuje portál Prešovak.sk, pozornosť internetu si získal kňaz Miroslav Hamarčák, ktorý sa počas letného tábora nezostal iba prizerať detskému programu. Postavil sa medzi účastníkov a s takým nasadením sa pustil do spoločného tanca, že zábery začali ľudia vo veľkom zdieľať.
Nečakaná hviezda
Video pôvodne zverejnila Gréckokatolícka cirkev, farnosť Staškovce. Na záberoch vidieť deti zoradené pred pódiom, pričom v ich čele udáva tempo práve kňaz Miroslav. Do choreografie sa zapojil naplno a jednotlivé pohyby predvádzal s energiou, ktorá postupne strhla všetkých naokolo.
Krátka ukážka táborového programu sa vzápätí dostala aj na ďalšie stránky. „Keď robí tábor pre deti kňaz zo Staškoviec, môže to vyzerať aj takto,“ napísali k zdieľanému videu Humenské oznamy.