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Víťaz Wimbledonu miluje Bratislavu a rozpráva po slovensky. Mama zabezpečila, aby nezabudol na svoje korene
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Víťaz Wimbledonu miluje Bratislavu a rozpráva po slovensky. Mama zabezpečila, aby nezabudol na svoje korene

Jordan vyrastal s tenisovou raketou v ruke. 

Keď sa víťazom juniorského Wimbledonu stal 16-ročný Američan Jordan Lee, radosť zavládla aj u nás. Jeho mamou je totiž Slovenka Martina Lee, ktorá sama vyrastala a hrala tenis v Slovane Bratislave, o ktorom hovorí ako o rodinnom klube a viaže k nemu aj svoje spomienky na detstvo. Lásku k Slovensku preniesla aj na syna, ktorý sa do Bratislavy rád vracia. 

Veľká konkurencia

„Ročník 1982 bol veľmi silný a hrať v takej konkurencii nebolo jednoduché. Nedostávala som príležitosti na to, aby som hrala turnaje s reprezentáciou,“ hovorí Martina v rozhovore pre Sportnet. Rodičia si nemohli dovoliť platiť cesty po turnajoch a tak sa ako 20-ročná rozhodla odísť do Spojených štátov na univerzitu, kde získala športové štipendium.

Víťazstvo na turnaji Jordana zaväzuje k ďalšej práci na kurte.
Víťazstvo na turnaji Jordana zaväzuje k ďalšej práci na kurte. Foto: Instagram: Jordan Lee

Pôvodný plán ostať v Amerike pár semestrov sa napokon zmenil. „Našla som si priateľov a zároveň som pokračovala na magisterskom stupni a trénovala som univerzitný tím,“ pokračuje Jordanova mama. Po skončení školy dostala pracovné víza a tenisovým tréningom sa začala venovať naplno. „Čas ubiehal, narodil sa Jordan a zatiaľ zostávame v Spojených štátoch, aj keď ja by som sa rada časom vrátila na Slovensko,“ priznáva.

S tenisom odmalička

Pre Jordana sa tak stal tenis prvou voľbou, aj keď v detstve inklinoval aj k iným športom. Odmalička vyrastal a behával s tenisovou raketou v ruke. Tenis ho sprevádzal aj pri návštevách Slovenska, keďže mamina komunita známych a priateľov sa aj tu točila okolo tenisu.

S Dominikom Hrbatým v Slovane Bratislava.
Spomienky na detstvo s Dominikom Hrbatým v Slovane Bratislava. Foto: Instagram: Jordan Lee

Na Wimbledon rozhodne neprichádzali v nastavení, že idú turnaj vyhrať. „Na žiadny turnaj nechodíme s tým, že ho ide vyhrať. Čím je starší, tak je to pre neho ťažšie, pretože hráči sú veľmi vyrovnaní,“ vysvetľuje a dodáva, že síce vedeli, že na víťazstvo má, ale vyradiť ho mohol aj súper v kvalifikácii. Finálový zápas napokon ani nesledovala priamo na štadióne. Pri víťaznej loptičke bola na kopci Hanman Hill, kde chodia sledovať zápasy fanúšikovia bez vstupeniek.

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„Keď som dobehla na štadión, všetci tam kričali. Veľmi mi odľahlo a rozplakala som sa, pretože som videla, že aj on mal slzy v očiach. Akurát som ho stihla objať. Tešila som sa aj za neho. V jednej minúte sa mi premietlo všetko, čím si prešiel za posledných zopár rokov,“ opisuje najkrajšie chvíle. Sama však vie, že juniorský titul vo veľkom tenise nič neznamená, netreba poľaviť a pokračovať v tréningoch ďalej.

Na Slovensku ako doma

Martina od odchodu zo Slovenska podnikala zvyčajne jednu dlhšiu návštevu rodičov za rok.

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