Videla to len vo filme a stalo sa to aj im. Dominika Cibulková a Michal Navara verili, že všetko napravia
Deti sú pre nich alfa a omega.
Instagram dnes funguje ako moderný detektív – stačí jediný pohľad na profil a fanúšikovia dokážu odhaliť viac, než by sme čakali. Stačilo, aby Dominika Cibulková nenosila obrúčku, zmizol snubný prsteň, vymazala spoločné fotografie s manželom Michalom Navarom a nakoniec ho prestala sledovať. Tieto tiché signály ukázali, že medzi dlhoročným párom sa deje niečo zásadné a naša tenistka povedala o ich rozchode oveľa viac.
Videla to iba vo filme
Dominika priznala, že posledné roky boli pre oboch náročné. Michal bol vždy jej oporou – podporoval ju pri profesionálnom tenise, staral sa o ňu, pomáhal vo všetkom a bol jej pevným bodom. Po ukončení športovej kariéry a s príchodom detí sa však ich každodenný rytmus zmenil.
„Vzťahy sa vyvíjajú a je prirodzené, že keď prídu deti a pracovná vyťaženosť, vzťah už nie je taký bezstarostný,“ povedala bývalá tenistka v rozhovore pre Šport24. Obaja sa snažili situáciu riešiť zodpovedne – navštevovali párovú terapiu a hľadali spôsoby, ako zlepšiť komunikáciu a udržať harmóniu. „Predtým som to videla iba vo filmoch, že páry chodia na manželskú terapiu a hovorila som si, že ako je to možné. Vidíte a teraz sa to deje nám. Taký je ale život,“ vravela otvorene v časoch, keď o rozvode ani jeden z nich neuvažoval.
Alfa a omega
„Nad tým sme sa nezamysleli. Pre nás s Michalom je rodina absolútne alfa a omega. Máme dve krásne zdravé deti, ktorým sa venujeme na sto percent. Je to naša priorita,“ vysvetľovala Dominika Cibulková. Napriek snahe sa situácia vyhrotila a Michal podal žiadosť o rozvod.