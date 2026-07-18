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Videla to len vo filme a stalo sa to aj im. Dominika Cibulková a Michal Navara verili, že všetko napravia
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Videla to len vo filme a stalo sa to aj im. Dominika Cibulková a Michal Navara verili, že všetko napravia

Deti sú pre nich alfa a omega.

Instagram dnes funguje ako moderný detektív – stačí jediný pohľad na profil a fanúšikovia dokážu odhaliť viac, než by sme čakali. Stačilo, aby Dominika Cibulková nenosila obrúčku, zmizol snubný prsteň, vymazala spoločné fotografie s manželom Michalom Navarom a nakoniec ho prestala sledovať. Tieto tiché signály ukázali, že medzi dlhoročným párom sa deje niečo zásadné a naša tenistka povedala o ich rozchode oveľa viac.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150190631743962&set=pb.100044239755770.-2207520000&type=3

Videla to iba vo filme

Dominika priznala, že posledné roky boli pre oboch náročné. Michal bol vždy jej oporou – podporoval ju pri profesionálnom tenise, staral sa o ňu, pomáhal vo všetkom a bol jej pevným bodom. Po ukončení športovej kariéry a s príchodom detí sa však ich každodenný rytmus zmenil.

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.
Prečítajte si tiež: Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

„Vzťahy sa vyvíjajú a je prirodzené, že keď prídu deti a pracovná vyťaženosť, vzťah už nie je taký bezstarostný,“ povedala bývalá tenistka v rozhovore pre Šport24. Obaja sa snažili situáciu riešiť zodpovedne – navštevovali párovú terapiu a hľadali spôsoby, ako zlepšiť komunikáciu a udržať harmóniu. „Predtým som to videla iba vo filmoch, že páry chodia na manželskú terapiu a hovorila som si, že ako je to možné. Vidíte a teraz sa to deje nám. Taký je ale život,“ vravela otvorene v časoch, keď o rozvode ani jeden z nich neuvažoval.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=642943503856969&set=pb.100044239755770.-2207520000&type=3

Alfa a omega

„Nad tým sme sa nezamysleli. Pre nás s Michalom je rodina absolútne alfa a omega. Máme dve krásne zdravé deti, ktorým sa venujeme na sto percent. Je to naša priorita,“ vysvetľovala Dominika Cibulková. Napriek snahe sa situácia vyhrotila a Michal podal žiadosť o rozvod.

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