Last minute ponuky sledujte dvakrát denne v tomto čase. Ušetríte, ak nebudete čakať do poslednej chvíle
Hľadať last minute ponuky sa vám oplatí, ak ste flexibilní a necestujete vo väčšej skupine.
Už viete, kam toto leto pôjdete na dovolenku? Zatiaľ čo veľká skupina dovolenkárov preferuje zakúpiť si letnú dovolenku pri mori už v predstihu a bez stresu, iní sa zas spoliehajú na výpredajové ceny z last minute zájazdov. Dokedy sa však oplatí čakať, aby bola zľava čo najväčšia?
Flexibilita na prvom mieste
Čím menej požiadaviek máte a čím flexibilnejšie sa dokážete prispôsobiť času, úrovni hotela či cieľovej destinácii, tým je pre vás ponuka last minute zájazdov vhodnejšia. Zájazdy s označením last minute sa začínajú objavovať spravidla dva až tri týždne pred odletom, ale niekedy dokonca len pár dní pred cestou.
„Mnohí klienti si však myslia, že čím bližšie je odlet, tým bude dovolenka lacnejšia. V praxi to tak často nebýva,“ vysvetľuje Diana Králová z cestovnej agentúry Zcestovalá s dodatkom, že ak je o konkrétny hotel alebo krajinu mimoriadny záujem, tak k ďalšiemu zníženiu ceny už ani nedochádza.
„Cena môže ostať rovnaká, alebo dokonca stúpnuť, preto sa na výrazné zlacnenie neoplatí spoliehať,“ dodáva Králová. Pri hľadaní výhodnej ponuky by ste teda nemali byť nastavený tak, že chcete letieť výhodne iba do Španielska a do štvorhviezdičkového hotela na pláži. Plusom je aj to, ak ste ochotný letieť aj z iného letiska, ako z toho, čo máte najbližšie.
Za pár minút fuč
Podľa štatistík cestovných kancelárií sa last minute zájazdy, v ktorých je zľava na úrovni 40 a viac percent, vypredá v priemere za štyri až šesť hodín. V prípade výnimočných ponúk už môžeme hovoriť o minútach.