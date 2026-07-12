Žila pofidérny život a oči jej otvorilo až tehotenstvo. Emu Lacovú zmenila dcéra, ale pri slayáde narazila
Donedávna Emu poznali hlavne mladšie generácie, no potom sa mnohé zmenilo.
Mnoho ľudí ju vníma len cez dve veci - cez vulgárny popevok „Moja p*** nie je skromná“ a slovo „slayáda“. Influencerka Ema Lacová si nikdy nebrala servítku pred ústa a aj svoju fanúšikovskú základňu si vybudovala tak, že o veciach hovorila otvorene. Aj vďaka tomu nazbierala na Instagrame 207-tisíc fanúšikov. Celý národ ju však spoznal až vďaka kauze, ktorá zamiešala karty v slovenskej politike a ktorá rozdelila ľudí na dva tábory. V očiach veľkej časti Slovákov je cynickou dcérou bohatých rodičov, ktorá sa priživuje na rozkrádaní, iní ju však obhajujú tým, že sa stala len obeťou okolností a terčom šikany.
Ema dnes nie je tým istým človekom ako pred niekoľkými rokmi. Z divokej a škandálmi opradenej dievčiny je hrdá mama, ktorej tehotenstvo otvorilo oči. Toto je jej príbeh.
Žila len pre párty
Začiatky Emy Lacovej na internete boli všetko, len nie nenápadné. Často sa vo videách na YouTube objavovala po boku kontroverzného Adama Nemčeka, ktorý vystupuje pod pseudonymom Slaytiiina, a ich spoločné rozhovory sa zväčša niesli v duchu príbehov o nespútanom životnom štýle.
Ema sa neštítila provokovať, bez okolkov otvárala témy, ktoré sú pre iných tabu, bola drzá a netajila sa tým, že žije „párty život“ plný všetkého, čo býva často jeho súčasťou, teda drog a alkoholu. V neposlednom rade vydala aj pieseň s názvom Skromná, v ktorej vulgárne spieva o svojich intímnych miestach. Jej prejav sa však postupne začal meniť.
Všetko zmenilo tehotenstvo
Tým najzásadnejším míľnikom bol rok 2022, keď známa influencerka neplánovane otehotnela. Zostala verná svojej úprimnosti, no z jej tvorby zrazu vyžaroval oveľa väčší pokoj a striedmosť. Dnes už sama priznáva, že na tom má najväčšiu zásluhu práve materstvo.
„Môj životný štýl býval veľmi pofidérny a v deň, keď som sa dozvedela, že budem mamina, sa mi doslova obrátil život naruby tým najlepším spôsobom. Toto tehotenstvo mi otvorilo oči, ako veľmi som ničila svoje telo a aj psychiku a že sa dá žiť aj inak, lepšie a úprimne. Takto šťastná som asi nikdy nebola,“ napísala podľa magazínu Eva k fotografii s pozitívnym tehotenským testom.
Svoju minulosť nikdy neoľutovala, práve naopak. Tvrdí, že je za ňu vďačná, pretože ju vyformovala na človeka, ktorým sa potom stala. Oveľa vďačnejšia je však za to, že sa svojej situácii dokázala postaviť čelom.