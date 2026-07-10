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Slovenská pochúťka sa dostala do rebríčka najnenávidenejších jedál. Dovolenkári jej nevedia prísť na meno
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Slovenská pochúťka sa dostala do rebríčka najnenávidenejších jedál. Dovolenkári jej nevedia prísť na meno

Vpravo nórsky pokrm smalahove.
Vpravo nórsky pokrm smalahove. — Foto: Chat GPT, Wikimedia Commons, PerPlex

V zozname nechýba ani Slovensko.

Internetový sprievodca svetovou gastronómiou Taste Atlas zostavil rebríček, z ktorého sa vám pravdepodobne sliny zbiehať nebudú. Na základe takmer 400-tisíc recenzií od cestovateľov z celého sveta totiž dal dokopy zoznam jedál a pokrmov, ktoré dovolenkárov vonkoncom neohúrili, ale skôr naopak - niektorí ich dokonca vyhodnotili za priam odpudivé. A v zozname sa nachádza aj naša krajina.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Tri jedlá, ktoré Slováci milujú, nechutia cudzincom. Rebríček najhorších jedál strednej Európy prekvapil

6. Dolces Fálico, Portugalsko

Medzi cestovateľmi si svoje miesto nenašla portugalská cukrovinka z mesta Amarante, ktorá vyzerá ako mužský pohlavný orgán. Jej vzhľad by však nebol až taký problém, cukrovinky sa ako vulgárne zdajú len niekomu, no príliš tvrdé sú už takmer pre každého. Slúžia teda skôr ako dekorácia než ako jedlo.

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5. Afang, Nigéria

Pri pohľade na nigerijskú polievku Afang zrejme nikoho asi hlad neprepadne, vyzerá totiž všelijako, len nie lákavo. Niet teda divu, že táto špecialita, ktorú v africkej krajine pripravujú z listov buriny bazela, prezývaného malabarský špenát, cestovateľov neohúrila.

Foto: Wikimedia Commons, Ukpong1

4. Fastenwähe, Švajčiarsko

Fastenwähe, ktorý vyzerá ako praclík, je tradičná karnevalová pochúťka, ktorú zvyknú vychvaľovať vo švajčiarskom Bazileji. No podľa recenzií na Taste Atlase si však mnoho pozitívnych reakcií nevydobyla - možno vyzerá lákavo, ale údajne až tak dobre nechutí.

Foto: Wikimedia Commons, Amada44

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