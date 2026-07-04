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Deti sú jej hnacím motorom v ťažkých chvíľach. Kamila Heribanová najviac oceňuje obyčajnú ľudskú blízkosť
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Deti sú jej hnacím motorom v ťažkých chvíľach. Kamila Heribanová najviac oceňuje obyčajnú ľudskú blízkosť

Kamila Heribanová / Synovia na fotografii z roku 2020
Kamila Heribanová / Synovia na fotografii z roku 2020 — Foto: Instagram/kami_heribanova

Obľúbená herečka pochopila, na čom v živote netreba lipnúť.

Pred tromi rokmi sa jej život od základov zmenil. Kamila Heribanová vtedy prišla o milovaného manžela, otca svojich detí, a verejnosť šokovala správa o náhlom úmrtí herca Dana Heribana. Dodnes podľa jej slov neprejde deň, kedy by naňho nemyslela. A hoci je priam nemožné vyrovnať sa s takouto stratou, prezradila, ktoré veci jej v ťažkých chvíľach pomáhajú.

Jej dni rozjasňujú deti

Kamila Heribanová je úspešnou umelkyňou, ktorú diváci dobre poznajú z televíznych obrazoviek, no bulvár ju najčastejšie spája práve s jej zosnulým manželom a označuje ju predovšetkým ako vdovu. „Už len to slovo vdova. Nesie so sebou nielen veľký smútok, ale aj veľa stereotypov a je veľmi obmedzujúce. Aby bolo jasné, vždy som bola hrdá na to, že som Dankova manželka, ale takáto definícia je veľmi determinujúca a nedefinuje celok,“ otvorila sa vlani v rozhovore pre SME.

Instagram Post
Príspevok používateľa Kami Heribanova (@kami_heribanova)
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Jej dni dnes rozjasňujú najmä jej deti. Ráno začína tak ako mnoho iných mám a synov najskôr vychystá a odprevadí do školy. Popoludní sa venujú krúžkom či domácim úlohám, trávia spolu čas a keď chlapci zaspia, učí sa scenáre alebo číta. Postupne však pochopila, na ktorých veciach v domácnosti netreba až tak lipnúť.

Petra Polnišová s manželom.
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Najkrajšia je ľudská blízkosť

„Mám tie tendencie byť prísna, ale vekom som k sebe čoraz častejšie láskavejšia. A v čom som poľavila? V prehnanej starostlivosti o domácnosť. Nemusíme mať napríklad za každú cenu super vyžehlené košele,“ vysvetlila v rozhovore pre magazín Báječná žena.

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