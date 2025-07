Odborníci určili konkrétny vek, v ktorom dať dieťaťu do ruky telefón. Viete, kedy je ten správny čas?

Keď deti začínajú chodiť samé do školy, rodičia rozmýšľajú, že im kúpia mobil. Chcú, aby im mohli dať vedieť, že sú v poriadku. No otázka, kedy je ten správny čas, je oveľa zložitejšia.

Ako informuje CNN, túto dilemu dnes rieši čoraz viac rodičov. Nová medzinárodná štúdia publikovaná v Journal of the Human Development and Capabilities však prináša dôležité zistenie. Skoré používanie môže negatívne ovplyvniť ich duševné zdravie – najmä u dievčat.

Podľa štúdie, deti, ktoré začali používať mobil príliš skoro, častejšie uvádzali nízku sebaúctu, problémy so zvládaním emócií a dokonca samovražedné myšlienky.

Foto: Freepik, @freepik

Vedci analyzovali údaje od takmer dvoch miliónov ľudí zo 163 krajín. Zistili, že čím skôr deti získali smartfón, tým horšie na tom boli neskôr z pohľadu psychickej pohody. Dôvody? Sociálne siete, poruchy spánku, kyberšikana a napätie v rodinných vzťahoch.

Zaujímavosťou je, že výskumníci sa zamerali aj na symptómy, ktorým sa doteraz venovalo menej pozornosti – ako napríklad emočná nestabilita či odtrhnutie od reality. Práve tie sa ukázali ako mimoriadne citlivé na skoré používanie technológií. Zhodli sa, že deti by smartfón nemali dostať pred 13. rokom života.

Nie je neskoro zmeniť pravidlá