Najkrajší wellness v Nízkych Tatrách je úplne zadarmo. Po túre vás čaká dokonalý oddych
Nenájdete ho v hoteli.
Po celom dni v horách netreba veľa. Len na chvíľu zastaviť, vyzuť topánky a dopriať unaveným nohám osvieženie, ktoré je na nezaplatenie. Namiesto vírivky, sauny či luxusného hotela čaká turistov v Nízkych Tatrách niečo oveľa jednoduchšie – vaňa s horskou vodou a výhľady, na ktoré sa len tak nezabúda. Práve takýto netradičný „wellness“ si získava srdcia milovníkov prírody.
V hoteli ho nehľadajte
S tipom sa na sociálnych sieťach podelila vášnivá turistka Nela Gogová, ktorú na internete sleduje viac ako 100-tisíc ľudí. Fanúšikom ukázala miesto, kde podľa nej človek po náročnej túre nepotrebuje nič viac. „Ver mi, po celom dni šliapania niet lepšieho pocitu, ako ponoriť unavené nohy do studenej vody s takýmto výhľadom,“ uviedla vo videu.
Nejde pritom o žiadne luxusné wellness centrum. „Presne takto vyzerá nový wellness u Muca na Ďurkovej. V hoteli ho veru nehľadaj,“ dodala s úsmevom. Turistka vysvetlila, že útulňa Ďurková je ideálnou zastávkou pre všetkých, ktorí sa pohybujú po hrebeni Nízkych Tatier alebo prichádzajú z rôznych smerov. „Či už ideš z Horehronia, Liptova alebo práve prechádzaš hrebeň Nízkych Tatier, Ďurková je tým pravým útočiskom pre každého unaveného turistu,“ informovala.
Jedinečná atmosféra
Tentokrát sa Nela na chatu vybrala z obce Jasenie po modrej turistickej značke. „A trvalo nám to približne dve hodinky,“ priblížila. Podľa nej však návštevníkov nečaká len osvieženie v horskej vode.