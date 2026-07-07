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Navrhla rozchod, potom všetko pochopila. Zoru Czoborovú šťastie postretlo až na prahu štyridsiatky
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Navrhla rozchod, potom všetko pochopila. Zoru Czoborovú šťastie postretlo až na prahu štyridsiatky

Zora Czoborová našla šťastie pri Petrovi.
Zora Czoborová našla šťastie pri Petrovi. — Foto: Facebook, Zora Czoborova, Instagram @ zoraczoborova

Známa fitnesska sa s osudovým mužom zoznámila na prahu štyridsiatky.

Stretli sa, keď ona už bola zrelá žena, zatiaľ čo on mladík, napriek tomu to medzi nimi zaiskrilo. A hoci sa Zora Czoborová s o 14 rokov mladším Petrom na istý čas rozišla, lebo sa bála výrazného vekového rozdielu, neskôr si uvedomila, že takého úžasného muža už v živote nestretne. V rozhovore pre Život preto ženám, ktoré majú podobné pocity, aké mala kedysi ona, odkázala dôležitú vec.

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Zatrpknutá a neveriaca

Keď sa osudovo stretli, ona mala 39 a on 25 rokov. Pre štrnásťročný vekový rozdiel sa Zora Czoborová po krátkom romániku s Petrom najskôr rozišla, ako totiž v minulosti priznala, vekového rozdielu sa spočiatku bála. Boli tam však aj iné dôvody, o ktorých nedávno prehovorila.

Zora Czoborová s manželom Petrom
Prečítajte si tiež: Pre 14-ročný vekový rozdiel sa raz rozišli. Zora Czoborová pri Petrovi napokon našla svoje šťastie

„Bola to pre mňa dosť veľká dilema, pretože som môjho manžela spoznala asi dva alebo tri roky potom, ako som skončila predošlý vzťah. Bola som trošku zatrpknutá a neveriaca, či to môže v živote fungovať. Či ešte sú muži, ktorí vám dajú pocit, že ste žena ich života a že vám vytvoria taký, povedala by som, domov, že v ňom chcete zostať celý život,“ vysvetlila a dodala, že keď sa stretli, veľmi tomu neverila.

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„Asi po dvoch rokoch som sa začala báť toho, že je medzi nami 14-ročný rozdiel. A povedala som si, že možno to opäť dopadne tak ako predošlý vzťah, že budeme nejaký čas spolu a potom si mladý muž zase povie, že už chce ísť niekde ďalej. A tak som sa rozhodla, že navrhnem rozchod,“ ozrejmila Zora a dodala, že istý čas boli od seba.

Nikdy nie je neskoro

Športovkyňa si však potom uvedomila jednu veľmi dôležitú vec.

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