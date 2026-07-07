Navrhla rozchod, potom všetko pochopila. Zoru Czoborovú šťastie postretlo až na prahu štyridsiatky
Známa fitnesska sa s osudovým mužom zoznámila na prahu štyridsiatky.
Stretli sa, keď ona už bola zrelá žena, zatiaľ čo on mladík, napriek tomu to medzi nimi zaiskrilo. A hoci sa Zora Czoborová s o 14 rokov mladším Petrom na istý čas rozišla, lebo sa bála výrazného vekového rozdielu, neskôr si uvedomila, že takého úžasného muža už v živote nestretne. V rozhovore pre Život preto ženám, ktoré majú podobné pocity, aké mala kedysi ona, odkázala dôležitú vec.
Zatrpknutá a neveriaca
Keď sa osudovo stretli, ona mala 39 a on 25 rokov. Pre štrnásťročný vekový rozdiel sa Zora Czoborová po krátkom romániku s Petrom najskôr rozišla, ako totiž v minulosti priznala, vekového rozdielu sa spočiatku bála. Boli tam však aj iné dôvody, o ktorých nedávno prehovorila.
„Bola to pre mňa dosť veľká dilema, pretože som môjho manžela spoznala asi dva alebo tri roky potom, ako som skončila predošlý vzťah. Bola som trošku zatrpknutá a neveriaca, či to môže v živote fungovať. Či ešte sú muži, ktorí vám dajú pocit, že ste žena ich života a že vám vytvoria taký, povedala by som, domov, že v ňom chcete zostať celý život,“ vysvetlila a dodala, že keď sa stretli, veľmi tomu neverila.
„Asi po dvoch rokoch som sa začala báť toho, že je medzi nami 14-ročný rozdiel. A povedala som si, že možno to opäť dopadne tak ako predošlý vzťah, že budeme nejaký čas spolu a potom si mladý muž zase povie, že už chce ísť niekde ďalej. A tak som sa rozhodla, že navrhnem rozchod,“ ozrejmila Zora a dodala, že istý čas boli od seba.
Nikdy nie je neskoro
Športovkyňa si však potom uvedomila jednu veľmi dôležitú vec.