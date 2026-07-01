Vozičkárku Lili prijali na prestížnu univerzitu v Nórsku. Slováci pred jej odhodlaním skladajú klobúky
Tieto dva roky chcem využiť na to, aby som rástla nielen akademicky, ale aj osobnostne, vysvetlila inšpiratívna dievčina.
Odmalička súťažne plávala a jej život bol plný pohybu, no zo dňa na deň sa od základov zmenil. Lili z Ružomberka totiž ako 14-ročná od pása nadol náhle ochrnula. Lekári jej diagnostikovali dve zriedkavé a nevyliečiteľné genetické ochorenia, ktoré sa postupne zhoršujú, a jej životné ciele razom vystriedali iné.
Slováci jej podali pomocnú ruku
Keď Liliana Nováková ochrnula, práve začínala štúdium na strednej chemickej škole, no musela ho náhle ukončiť, pretože škola nebola pripravená na žiačku s jej potrebami. Ani napriek tomu sa však nevzdala a postupne sa dokázala vrátiť späť do života. Dnes je z nej vášnivá paraplavkyňa, ktorá opäť robí to, čo miluje.
Keď jej rodičia nedávno požiadali verejnosť o pomoc pri ďalšej veľkej výzve, reakcie Slovákov na seba nenechali dlho čakať. Inšpiratívna dievčina totiž dostala možnosť študovať na prestížnej škole v Nórsku, ale na to, aby tam mohla samostatne fungovať, nutne potrebovala prídavný pohon na vozík, letenky, špeciálne lieky, rehabilitácie, prevoz pomôcok a zdravotné poistenie.
Biológia, biochémia a psychológia
„Báli sme sa, či nebudeme zaberať miesto ľuďom, ktorí sú v horšej životnej situácii. Ale mnohí známi nás povzbudili, že to nie je hanba, tak sme sa napokon rozhodli skúsiť túto cestu,“ uviedol pre SME Lilin otec Rasťo Novák. Jemu a jeho manželke sa už vďaka štedrým darcom na portáli Donio podarilo vyzbierať cieľovú sumu, takže usilovná študentka mieri za hranice.
Obdivujú jej bojovnosť a hoci majú o ňu prirodzený rodičovský strach, vedia, že jej odhodlanie je silnejšie ako čokoľvek iné. Lili to dokázala už vtedy, keď po ochrnutí a zmene školy zostala bývať sama v hlavnom meste.