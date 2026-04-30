Strom lásky je obľúbeným cieľom zamilovaných párov aj rodinných výletov. Takúto čerešňu inde nenájdete
Nenápadný kopec pár minút od Prešova ukrýva nečakaný zážitok.
Na prvý pohľad by ste ho možno prehliadli. Nenápadný kopec nad malou obcou na východe Slovenska nepôsobí ako miesto, kvôli ktorému by sa oplatilo zastaviť. Stačí však urobiť pár krokov navyše a pochopíte, prečo o ňom tí, ktorí ho objavili, hovoria s úsmevom.
Strom lásky je jedným z tých slovenských unikátov, o ktorých stále vie len málokto.
Ticho a výhľady
Nad obcou Jakubova Voľa v okrese Sabinov rastie čerešňa, ktorá si získala pozornosť vďaka svojmu neobyčajnému tvaru. Jej koruna pripomína srdce a práve preto dostala pomenovanie Strom lásky.
Ako uvádza portál severovychod.sk, od jari až do neskorej jesene je obľúbeným cieľom zaľúbených párov, rodín s deťmi aj fotografov, ktorí tu hľadajú netradičné zábery
Miesto však neponúka len zaujímavý prírodný úkaz. Strom stojí na miernom návrší, odkiaľ sa otvárajú výhľady na okolitú krajinu. Lúky v okolí lákajú na pokojné prechádzky aj jednoduchý piknik, ktorý si môžete vychutnať ďaleko od ruchu miest. Práve kombinácia ticha a otvoreného priestoru robí z tohto miesta nenápadný, no silný zážitok.