Do studenej vody by ste nemali len tak skočiť, aj keď ste fit. Veľký manuál záchranárov radí jednu vec
Prudký prechod z horúceho prostredia do studenej vody môže byť pre organizmus nebezpečný, upozorňujú odborníci.
Máme za sebou tropický, ale aj tragický víkend, ktorý na Slovensko priniesol nielen mimoriadne vysoké teploty, ale aj obete na životoch. Mnohí ľudia totiž hľadali v týchto dňoch úľavu na kúpaliskách či pri jazerách, podcenili však riziko prechodu z horúceho prostredia do studenej vody, čo viedlo k žiaľ ich utopeniu. Ako ďalej informuje Pravda aj portál Lifeboats, záchranári preto upozorňujú, že šok zo studenej vody môže mať pre človeka smrteľné následky a ponúkajú návod na to, ako sa ochladiť tak, aby to bolo bezpečné.
Pozor na prudké ochladenie
Podľa portálu Lifeboats vplyv na telo po náhlom vstupe do vody, ktorá má menej stupňov ako je teplota vzduchu, sa často podceňuje. Šok zo studenej vody totiž spôsobuje uzavretie ciev v koži, čo zvyšuje odpor prietoku krvi. Zrýchľuje sa aj srdcová frekvencia. V dôsledku toho musí srdce pracovať intenzívnejšie a krvný tlak stúpa. Šok zo studenej vody preto môže spôsobiť infarkt, a to aj u relatívne mladých a zdravých ľudí.
Náhle ochladenie pokožky studenou vodou tiež spôsobuje mimovoľné lapanie po dychu. Dýchacia frekvencia sa môže nekontrolovateľne meniť, niekedy sa môže zvýšiť až desaťnásobne. Všetky tieto reakcie prispievajú k pocitu paniky, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vdýchnutia vody priamo do pľúc.
„Náhla zmena teploty môže spôsobiť reflex hlbokého nádychu. Ak sa to stane vo vode, môže dôjsť k vdýchnutiu vody a v extrémnych prípadoch až k utopeniu. Objaviť sa môže aj zrýchlené dýchanie, závrat alebo strata orientácie,“ upozorňuje hlavná záchranárka ZZS ZaMED Diana Mikešová.