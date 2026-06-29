Živoril z 387 eur, aj tak celý dôchodok poslal chorému Vilkovi. 74-ročný pán Karol dojal Slovensko
Keď sa dozvedel o boji malého Vilka, nezaváhal.
Príbeh dvojročného Vilka spojil tisíce ľudí po celom Slovensku. Posielajú malé aj veľké sumy, organizujú zbierky a hľadajú spôsob, ako pomôcť chlapčekovi získať liečbu, ktorá by mu mohla dať nádej. Medzi nimi je aj 74-ročný Karol Nagy z Banskej Bystrice. Ako informoval denník Nový Čas, hoci senior žije z dôchodku vo výške 387,90 eura mesačne, rozhodol sa urobiť niečo výnimočné – celý ho venoval malému Vilkovi.
Dar z posledného
Pán Karol priznáva, že z takéhoto príjmu sa nežije ľahko. Aby si prilepšil, predáva pred Rooseveltovou nemocnicou v Banskej Bystrici časopis NOTA BENE. Vďaka spolupráci s občianskym združením Proti prúdu a Slovenským červeným krížom si dokáže mesačne zarobiť viac, než predstavuje jeho penzia.
„Časopis NOTA BENE nakupujeme za 1,40 € a predávame za cenu 2,80 €, teda s rabatom 50 %, čo je pre predajcu veľmi štedré. Lenže prakticky všetci kupujúci odmietajú aj výdavok 0,20 €. Viacerí platia aj 4 €, 5 €, 10 € alebo viac a neprajú si výdavky,“ vysvetlil pre Nový Čas. Práve vďaka tejto práci sa rozhodol pomôcť aj malému chlapčekovi z Košíc. „Predajom NOTA BENE si zarobím mesačne viac než je môj dôchodok. A mohol som prispieť Vilkovi sumou 387,90 €,“ povedal dôchodca.
Jeho pomoc sa tým neskončila. Na platforme Donio založil darcovskú výzvu s názvom „Darcovia aj príjemcovia projektu NOTA BENE pomáhajú Vilkovi“, prostredníctvom ktorej chcú pomôcť aj ďalší predajcovia a podporovatelia časopisu. Z júnového predaja časopisov prisľúbil ďalších 84 eur, ktoré už na zbierke pribudli.
Pomoc z čistej ľudskosti
Gesto pána Karola hlboko zasiahlo aj Vilkovu mamu Zuzanu Olexovú. „Niekedy pomoc prichádza z miest, odkiaľ by ju človek vôbec nečakal. Keď som prvýkrát videla darcovskú výzvu, ktorú založili ľudia z NOTA BENE, konkrétne pán Karol z Banskej Bystrice, v tú chvíľu som len veľmi ťažko hľadala slová, ktorými by som vyjadrila našu vďačnosť,“ odkázala.
Dodala, že ľudia spojení s časopisom NOTA BENE sami dobre vedia, aké je to potrebovať pomoc druhých. O to viac si ich rozhodnutie vážia. „Možno sa naše príbehy líšia, spája nás však presvedčenie, že nikto by nemal zostať na svoj boj sám. Ako rodič cítim obrovskú vďačnosť. Nielen preto, že vznikla darcovská výzva, ale najmä preto, že vznikla z čistej ľudskosti a solidarity. Ďakujeme z celého srdca,“ dodala Vilkova mama.