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Na lásku a vzťahy vraj nemal čas. Obľúbený herec Kristián Baran žiari po boku tajomnej brunetky
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Na lásku a vzťahy vraj nemal čas. Obľúbený herec Kristián Baran žiari po boku tajomnej brunetky

Kristián Baran.
Kristián Baran. — Foto: Promo fotografie TV Markíza k seriálu Sľub

Na ženách si najviac všímal oči a vyžarovanie.

Keď sa Kristián Baran vlani objavil na obrazovkách Televízie Markíza v novom dennom seriáli Sľub, okamžite si získal priazeň mnohých divákov. Úspešné obdobie zavŕšil víťazstvom v tanečnej šou Let's Dance, po ktorom sa stal jednou z najvýraznejších tvárí mladej hereckej generácie. Hoci sa o jeho pracovných úspechoch hovorí často, svoje súkromie si doteraz strážil. O to väčšiu pozornosť vzbudili informácie denníka Plus Jeden Deň, podľa ktorého v jeho živote nastala zmena. Herec sa totiž nedávno objavil v spoločnosti mladej brunetky, ktorá má byť podľa denníka jeho partnerkou.

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Na komplimenty nevie reagovať

S rastúcou popularitou sa začalo o Kristiánovi Baranovi hovoriť aj ako o novom slovenskom sexsymbole. Samotný herec však podobné označenia berie s veľkou rezervou.

Kristián Baran v roku 2022 a v súčasnosti.
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„Áno, registrujem, že ma tak, najmä médiá, začínajú označovať, ale neviem sa k tomu vyjadriť. Som totiž veľmi sebakritický človek a navyše neviem, ako mám reagovať na komplimenty,“ priznal v rozhovore pre Nový Čas. Hoci svoje súkromie nekomentuje často, prezradil, aké vlastnosti si na ženách najviac váži.

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Príspevok používateľa Seriál Sľub (@slub.markiza)
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„Určite ma zaujmú oči, celkové vyžarovanie a taktiež jej spôsob komunikácie. Vtedy je pre mňa žena sexi,“ povedal. Naopak, za neatraktívne považuje správanie, ktoré je v rozpore s morálnymi hodnotami a princípmi.

Na lásku nemal čas

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