Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Namaľovali jej obočie, upravili parochňu. Aneta Parišková vie, že aj počas choroby je dobré fungovať normálne
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračné obrázky.

Veľká MAPA horúčav: Na týchto miestach môže byť až 40 °C. Slovensko by zažilo scenár spred 20 rokov

Radkin Honzák

Uznávaný psychiater Radkin Honzák: Vďaka týmto 8 veciam sa nezbláznite zo života. Vieme byť rovnako blbí

Ilustračné obrázky.

Veľký test bielych rožkov zo slovenských obchodov. Najlacnejšie alternatívy zaostali v chuti aj kvalite

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Emma Zapletalová s partnerom Miroslavom Úradníkom.

Keď sa úplne zosypala, stretla Mirka. Emma Zapletalová netúži po drahých kabelkách, ale po rezni od mamy

Denisa Hurban Baránková s manželom a trénerom Vladimírom.

Bol len meter od nej, auto sa mu vyhlo. Manžel olympioničky Denisy Hurban Baránkovej vie, aká bola úžasná

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Ilustračné obrázky.

Veľká MAPA horúčav: Na týchto miestach môže byť až 40 °C. Slovensko by zažilo scenár spred 20 rokov

Radkin Honzák

Uznávaný psychiater Radkin Honzák: Vďaka týmto 8 veciam sa nezbláznite zo života. Vieme byť rovnako blbí

Rozkrojený melón vyzerá ako praktická voľba, no môže byť hrozbou. Bývalá predavačka dvíha varovný prst

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Denisa Hurban Baránková s manželom a trénerom Vladimírom.

Bol len meter od nej, auto sa mu vyhlo. Manžel olympioničky Denisy Hurban Baránkovej vie, aká bola úžasná

Marián Čekovský.

Keď zachraňoval sestru, prežil klinickú smrť. Marián Čekovský je po veľkej chybe zamestnancom stvoriteľa

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Namaľovali jej obočie, upravili parochňu. Aneta Parišková vie, že aj počas choroby je dobré fungovať normálne

Aneta Parišková prehovorila o otvorení onkokaderníctva.
Aneta Parišková prehovorila o otvorení onkokaderníctva. — Foto: Instagram @ aneta_pariskova_official, TV JOJ

Vlani v októbri otvorili v Národnom onkologickom ústave v Bratislave kaderníctvo pre onkologických pacientov.

„Aj v čase boja s chorobou, je dobré snažiť sa žiť čo najviac normálne, aby sa človek psychicky nezrútil. A normálne je, keď sa žena stará o seba, vrátane svojej vizáže,“ uviedla pre Nový Čas Aneta Parišková, ktorá prišla ešte minulý rok podporiť novootvorené kaderníctvo pre onkologických pacientov v Bratislave.

Jojkárska moderátorka vie, o čom hovorí, sama sa totiž pred rokmi pasovala s náročnými a ťažkými chvíľami, keď jej diagnostikovali rakovinu, konkrétne Non-Hodgkinov lymfóm. Našťastie všetko dobre dopadlo a po náročnej liečbe je Aneta aktuálne v remisii. Priznáva však, že na pravidelnú kontrolu vždy chodí s malou dušičkou.

Instagram Post
Príspevok používateľa JOJ 24 (@joj24_official)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Vie, že by sa mohla vrátiť

Keď Anete Pariškovej pred pár rokmi oznámili lekári, že má rakovinu, zrútila sa. Dlhoročná moderátorka sa totiž zdrvujúcu správu dozvedela v čase, keď bola asi najšťastnejšia v živote. Po dvoch nevydarených manželstvách sa totiž konečne tešila z troch synov a manžela Miroslava. A správa o tom, že má v hrudníku zhubný nádor, bola pre ňu šokom.

Instagram Post
Príspevok používateľa Aneta Parišková (@aneta_pariskova_official)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Náročná liečba však u moderátorky našťastie zabrala a tak sa Anete nad chorobou podarilo napokon zvíťaziť. Napriek tomu si je vedomá toho, že by sa ochorenie mohlo kedykoľvek vrátiť, preto aj pri otvorení salónu krásy pre onkologických pacientov priznala, že tam išla s malou dušičkou.

Stálo to za to

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

1 fľaša na celú záhradu: S týmto domácim riešením sa zbavíte vošiek na paradajkách/uhorkách/ružiach!

1 fľaša na celú záhradu: S týmto domácim riešením sa zbavíte vošiek na paradajkách/uhorkách/ružiach!

Do umývadla v KUCHYNI lejem obyčajnú aviváž: Ďakujem inštalatérovi za radu!

Do umývadla v KUCHYNI lejem obyčajnú aviváž: Ďakujem inštalatérovi za radu!

Zmiešajte levanduľu s obyčajnou SÓDOU a čím skôr položte do každej izby v dome: Účinok, o ktorom som NIKDY predtým nevedela!

Zmiešajte levanduľu s obyčajnou SÓDOU a čím skôr položte do každej izby v dome: Účinok, o ktorom som NIKDY predtým nevedela!

12 zlatých pravidiel pre bohatú ÚRODU UHORIEK, o ktorých skúsení pestovatelia mlčia!

12 zlatých pravidiel pre bohatú ÚRODU UHORIEK, o ktorých skúsení pestovatelia mlčia!

Plný hrniec

Stačí nastrúhať 1 cuketu, 1 zemiak a pridať vajíčka! Tak chutné, že to v lete varím stále!

Stačí nastrúhať 1 cuketu, 1 zemiak a pridať vajíčka! Tak chutné, že to v lete varím stále!

Nie všetci Slováci si pamätajú názov jedla na tejto fotke: Mám rozprávkovo jednoduchý RECEPT – vráti vás do detstva!

Nie všetci Slováci si pamätajú názov jedla na tejto fotke: Mám rozprávkovo jednoduchý RECEPT – vráti vás do detstva!

„Fanta“, „Mojito“, „Sprite“: RECEPTY na najlepšie limonády, ktoré vydržia celý rok!

„Fanta“, „Mojito“, „Sprite“: RECEPTY na najlepšie limonády, ktoré vydržia celý rok!

Miliónový TVAROHOVÝ koláč, ľahký ako vánok: Cesto len natriete na plech, pridáte krém a ovocie – najlepší koláčik pod slnkom!

Miliónový TVAROHOVÝ koláč, ľahký ako vánok: Cesto len natriete na plech, pridáte krém a ovocie – najlepší koláčik pod slnkom!

Zdravé tipy

Túto masť na kolená mi poradila mama – uľavilo sa mi už prvom použití: Stačí večer natrieť a konečne sa dobre vyspíte, žiadna bolesť!

Túto masť na kolená mi poradila mama – uľavilo sa mi už prvom použití: Stačí večer natrieť a konečne sa dobre vyspíte, žiadna bolesť!

Toto by mal vedieť každý, koho často bolia kosti a KĹBY: Musíte skúsiť, čo dokážu tieto zelené listy!

Toto by mal vedieť každý, koho často bolia kosti a KĹBY: Musíte skúsiť, čo dokážu tieto zelené listy!

Burina, ktorá ničí rakovinové bunky. Kľúč v prevencii rakoviny prsníka, čriev a prostaty!

Burina, ktorá ničí rakovinové bunky. Kľúč v prevencii rakoviny prsníka, čriev a prostaty!

Toto by mal vedieť každý, koho trápi štítna žľaza, migrény a je bez energie: Musíte skúsiť, čo dokáže tento RECEPT zo zelených orechov!

Toto by mal vedieť každý, koho trápi štítna žľaza, migrény a je bez energie: Musíte skúsiť, čo dokáže tento RECEPT zo zelených orechov!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…