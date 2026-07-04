Základom je správny tvaroh. Jahodové gule podľa Šimona Kána rozvoňajú dom spomienkami na detstvo
Jedno z najlepších jedál jahodovej sezóny, myslí si Šimon.
Ovocné knedle, tradične nazývané aj gule, patria v našej kuchyni k stáliciam už celé stáročia. Spočiatku sa nevarili, ale smažili a azda najznámejšou verziou boli tie so slivkami. Dnes sa však do jemného cesta balí takmer akékoľvek ovocie vrátane sladkých jahôd priamo zo záhradky. Recept Šimona Kána rozvonia kuchyňu tak, že vás jediným sústom prenesie späť do bezstarostného detstva.
Miloval ich aj Masaryk
„Knedle plnené ovocím k nám prenikli prostredníctvom rakúskej a česko-moravskej kuchyne, najväčšiu obľubu si získali slivkové gule podávané s tvarohom, prípadne makom a cukrom, poliate maslom,“ vysvetlilo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.
Zamiloval si ich nielen prvý československý prezident T. G. Masaryk, ale aj francúzsky gurmán Édouard de Pomiane, ktorý slivkové gule podľa Českého rozhlasu zaradil medzi 10 najlepších jedál sveta. Táto pochúťka je populárna dodnes a svoj vlastný recept na ňu má aj talentovaný Šimon Kán.
Mladý kuchár si na sezónnych receptoch dáva záležať a jahodové gule patria medzi jeho obľúbené letné jedlá. „Jahodové knedle z jemného tvarohového cesta sú jedno z najlepších jedál jahodovej sezóny. Základom je plnotučný hrudkovitý tvaroh,“ prezradil vo svojom videorecepte.