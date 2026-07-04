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Základom je správny tvaroh. Jahodové gule podľa Šimona Kána rozvoňajú dom spomienkami na detstvo
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Základom je správny tvaroh. Jahodové gule podľa Šimona Kána rozvoňajú dom spomienkami na detstvo

Šímon Kán
Šímon Kán — Foto: Instagram/simonkan_

Jedno z najlepších jedál jahodovej sezóny, myslí si Šimon.

Ovocné knedle, tradične nazývané aj gule, patria v našej kuchyni k stáliciam už celé stáročia. Spočiatku sa nevarili, ale smažili a azda najznámejšou verziou boli tie so slivkami. Dnes sa však do jemného cesta balí takmer akékoľvek ovocie vrátane sladkých jahôd priamo zo záhradky. Recept Šimona Kána rozvonia kuchyňu tak, že vás jediným sústom prenesie späť do bezstarostného detstva.

Miloval ich aj Masaryk

„Knedle plnené ovocím k nám prenikli prostredníctvom rakúskej a česko-moravskej kuchyne, najväčšiu obľubu si získali slivkové gule podávané s tvarohom, prípadne makom a cukrom, poliate maslom,“ vysvetlilo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Waldemar Brandt

Zamiloval si ich nielen prvý československý prezident T. G. Masaryk, ale aj francúzsky gurmán Édouard de Pomiane, ktorý slivkové gule podľa Českého rozhlasu zaradil medzi 10 najlepších jedál sveta. Táto pochúťka je populárna dodnes a svoj vlastný recept na ňu má aj talentovaný Šimon Kán.

Jiřina Jirásková / Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Knedle robila v hrnčeku, kde získali úžasné vlastnosti. Recept Jiřiny Jiráskovej je jednoduchý a praktický

Mladý kuchár si na sezónnych receptoch dáva záležať a jahodové gule patria medzi jeho obľúbené letné jedlá. „Jahodové knedle z jemného tvarohového cesta sú jedno z najlepších jedál jahodovej sezóny. Základom je plnotučný hrudkovitý tvaroh,“ prezradil vo svojom videorecepte.

Jahodové gule podľa Šimona Kána:

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