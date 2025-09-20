Posýpa ho ingredienciou, s ktorou si slivky náramne rozumejú. Vláčny koláč šéfkuchára Paulusa je plný chuti
Pri miešaní cesta si dajte pozor na jednu vec.
Gastronómii sa venuje už viac než tri desaťročia a stále ho teší, že zo surovín dokáže vytvoriť jedlo, ktoré ľudí poteší. Šéfkuchár Roman Paulus patrí v Česku medzi absolútnu špičku. Skúsenosti zbieral v rôznych kútoch sveta, varil v michelinských reštauráciách a svoju prácu berie veľmi vážne. Za sporákom sa pritom často ocitne aj doma a vôbec mu to neprekáža.
Recept, ktorý uňho doma patrí k stáliciam
„Pri domácom varení si oddýchnem. Doma varím veľmi rád, baví ma to. Baví ma variť pre seba aj pre rodinu. Musím povedať, že si varenie užívam vždy,“ priznal v rozhovore pre Con Gusto známy kuchár.
Občas si dopraje niečo vyprážané, no po nezdravých jedlách veľmi netúži a ak už si niečo také dá, tak s poriadnou dávkou kečupu. Inak je úplne bežným stravníkom, no zároveň špičkovým kuchárom, ktorý sa o svoje recepty delí aj s fanúšikmi. Nedávno napríklad prezradil, ako podľa neho najlepšie využiť bohatú úrodu sliviek.
„Ak máte radi vláčne koláče plné chuti, tento recept si nenechajte ujsť. Rovnako ako slivkové gule aj tento koláč patrí k stáliciam našej rodiny. Robíme ho veľmi často a vždy si na ňom pochutíme. Určite vyskúšajte, je jednoducho skvelý. Nakoniec ho posypte mrveničkou doplnenou trochou škorice. Slivky si so škoricou náramne rozumejú,“ poradil ostatným šéfkuchár Paulus.