Doma si urobil štúdio a vystúpenia nahral na kazety. Chlapec sa k svojmu poslaniu dostal okľukou
To, čím sa dnes živí, ho fascinovalo už od detstva.
Odmalička bol komediant. Rozosmieval ľudí naokolo, písal si vlastné scenáre, hral v ochotníckom divadle a keď po strednej škole odchádzal do Ameriky, jeden z divadelníkov sa ho smutne pýtal, kde už len ďalšieho takého „šaleného“ nájde. Chlapec z fotografie si šiel vytrvalo za svojimi snami, no keď mu otec povedal, že je lepšie byť kráľom medzi jednookými, vrátil sa domov a osud ho zavial na nečakané miesto.