Kvôli dieťaťu odišla od milovaného muža. Eva Mores pochopila, že v živote po nás ostane jediná vec
Život ako taký nežijeme preto, aby bol jednoduchý, ale preto, aby sme sa toho čo najviac naučil, myslí si.

Desí ma predstava, že by som mala mať v živote niekoho, koho by som tak milovala, že keby sa mu niečo stalo, tak sa zbláznim,“ priznáva. Herečka Eva Mores sa netají tým, že materstvo nie je jej osudom. Jej rozhodnutie sa napokon stalo aj dôvodom, prečo sa v minulosti vzdala lásky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spala vo vlakoch aj v autách

Pochádza z lekárskej rodiny, no odmalička chcela byť herečkou. „Odkedy vnímam svet, od maličkého malička. Nikdy som o tom nepochybovala. Pamätám si dokonca príhodu, že ma ako úplne maličkú zabudli v divadle, alebo som sa tam stratila, a ja som si to úplne užívala. Ani som sa nesnažila, aby ma niekto našiel,“ spomínala v rozhovore pre SME známa herečka.

Od tej chvíle vraj vedela, že divadlo je svet, do ktorého patrí, za svojím snom si aj cieľavedome šla a veľkou oporou jej v tom bol otec divadelník, ktorý ju od začiatku podporoval. Keď sa však Eva naplno ponorila do pracovného kolobehu, zamilovala si ho až natoľko, že občas zabúdala myslieť na seba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Točila som asi päť projektov naraz, dva seriály, tri filmy, všetko sa robilo niekde inde, v Bratislave, Budapešti, Rimavskej Sobote, Prahe, Banskej Štiavnici. A do toho divadlo a nejaké zdravotné problémy. Keď som náhodou nepracovala, musela som spať, po vlakoch, v aute na zadných sedadlách. V mojom živote nebolo nič iné, iba práca,“ priznala.

Náročná povaha

Vyhorenie dovtedy nemala ani len vo svojom slovníku, no keď už sa k nemu nebezpečne priblížila, pochopila, že aj práca, ktorú človek miluje, ho môže presiahnuť a že energiu treba niekde čerpať. A toto jej nasadenie napokon neovplyvnilo len ju samú, ale aj ľudí v jej blízkosti. „Ak mám byť úprimná, musím priznať, že žiť po mojom boku nie je jednoduché. Som náročná povaha,“ prezradila pre magazín Diva.

