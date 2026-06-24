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Zúfalo sa zamilovali do tých, s ktorými hrali. Slávni herci a ich zabudnuté lásky z natáčania
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Zúfalo sa zamilovali do tých, s ktorými hrali. Slávni herci a ich zabudnuté lásky z natáčania

Emma Watson vľavo a vpravo Nela Pocisková a Filip Tůma.
Emma Watson vľavo a vpravo Nela Pocisková a Filip Tůma. — Foto: Csfd.sk/ © 2004 Warner Bros., Instagram @ pociskova.nela

Na pľaci spolu trávili veľa času a tak niet divu, že vzájomné sympatie prerástli až do zamilovanosti.

Zatiaľ čo iní herci sa nemohli ani vystáť, medzi celebritami sa nájdu aj také, ktoré sa naopak do svojich kolegov, s ktorými vo filmoch či v seriáloch hrali, naozaj zamilovali. Niektoré herecké hviezdy netajili svoj obdiv k iným kolegom, iné zase, ako napríklad Keanu Reeves, svoje city tajili celé roky, kým sa k nim priznali.

Vľavo Sylvester Stallone s manželkou Jennifer Flavin a vpravo Princ William a Princezná Kate.
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4. Keanu Reeves a Sandra Bullock

Slávna herečka ako prvá prehovorila o svojej zamilovanosti do kolegu z filmu Nebezpečná rýchlosť a zaspomínala si na ich spoločné zážitky na pľaci v šou Ellen DeGeneres v roku 2018. „Premýšľam o tom, aký milý bol Keanu Reeves a aký bol pekný,“ prezradila herečka a dodala, že pre ňu bolo „ťažké“ byť počas natáčania „naozaj vážna“, pretože bola do Reevesa zamilovaná. 

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A aj keď si Sandra Bullock v tom čase nemyslela, že ich zamilovanosť bola vzájomná, herec v roku 2019 prezradil, že aj on mal slabosť pre svoju kolegyňu. „Ona samozrejme nevedela, že som do nej zamilovaný,“ povedal Reeves v šou Ellen DeGeneres a vysvetlil, že spolu nerandili, pretože obaja pracovali. „Bolo fajn ísť do práce,“ dodal a svoju kolegyňu označil za úžasného človeka a herečku.

Tracy Pollan a Michael J. Fox / Freddie Prinze jr. a Sarah Michelle Gellar
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3. Elliot Page a Olivia Thirlby

Medzi hereckými kolegami Elliotom Pageom a Oliviou Thirlby to v čase natáčania nezávislého hitu Juno z roku 2007 však nezostalo len pri vzájomných sympatiách, ale obaja sa spolu často oddávali fyzickej láske.

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Thirlby bola „prvou ženou, s ktorou som mal primerane konsenzuálny sexuálny vzťah,“ píše herec vo svojich práve vydaných memoároch podľa People. Obaja herci mali v čase natáčania okolo 19 alebo 20 rokov, ale Page bola ešte dievčaťom, potom podstúpila tranzíciu: „Zdala sa mi oveľa staršia, schopnejšia a sústredenejšia. Sexuálne otvorená, ďaleko od toho, kde som bol vtedy ja,“ spomína na kolegyňu.

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