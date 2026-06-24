Dominikov statočný boj s nádorom spojil celé Slovensko. Jeho rodine teraz hrozí ďalšia veľká strata
Po rokoch bolesti prišla ďalšia skúška.
Len nedávno sa celé Slovensko tešilo z dobrých správ o malom Dominikovi. Chlapec, ktorého boj s nevyliečiteľným nádorom na mozgu sledujú tisíce ľudí aj vďaka príspevkom bývalého prezidenta Andreja Kisku, sa po náročnej liečbe vďaka dobrým ľuďom dočkal vytúženého pobytu pri mori a povzbudivých výsledkov vyšetrení. Zdalo sa, že po mesiacoch strachu si jeho rodina konečne vydýchne.
Namiesto pokoja však prišla ďalšia skúška. Rodina, ktorá už stratila dcérku Viktóriu a denne bojuje o zdravie syna Dominika aj otca rodiny Petra, môže prísť o strechu nad hlavou. Dom, ktorý bol pre nich po všetkých tragédiách symbolom istoty a bezpečia, sa stal zdrojom ďalšieho stresu.
Nový strach
Príbeh rodiny Šarköziovcov pozná Slovensko už niekoľko mesiacov. Mnohých zasiahol nielen Dominikov zdravotný stav, ale aj množstvo tragédií, ktoré sa na rodinu v krátkom čase zosypali.
Tentokrát však nejde o výsledky magnetickej rezonancie ani o ďalší lekársky zákrok. Ako upozornil Andrej Kiska na Facebooku, rodina sa dostala do situácie, keď môže prísť aj o domov.