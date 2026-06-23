Schudla desať kilogramov, ale ešte nekončí. Iveta Malachovská je ako rybka z filmu Hľadá sa Nemo
Známa moderátorka sa už nejaký čas pýši novým výzorom.
„Stále plávam, ako v tej rozprávke o Nemovi,“ smeje sa Iveta Malachovská, ktorá v posledných mesiacoch zaujala výraznou premenou. Známa moderátorka však nechce zaspať na vavrínoch a naďalej na sebe tvrdo pracuje. Ako totiž priznala pre Život, neprinieslo jej to len dobrý fyzický pocit, ale aj niečo omnoho dôležitejšie.
Ešte neskončila
Iveta Malachovská, ktorá patrí vo svojom remesle medzi špičku a divákom sa už dlhšiu dobu prihovára aj z relácie Dámsky klub na obrazovkách verejnoprávnej televízie, za posledné mesiace desať kilogramov a o tom, ako sa jej to podarilo, už porozprávala neraz.
Najnovšie otvorene priznala, že vo svojom úsilí plánuje pokračovať a rozhodne sa nechce uspokojiť iba s týmto úspechom. „Ja som ešte neskončila, stále na sebe makám,“ vysvetlila odhodlaná Iveta. Uvedomuje si totiž, že keď chce človek takto vyzerať, tak si to musí udržiavať.
Pevne na nohách
Pre moderátorku sa závislosťou a príjemnou drogou stalo plávanie. „Ja pri tom počúvam fantastickú muziku, za tú hodinu si vyriešim veľmi veľa vecí. Plávam 45 až 60 minút, ako ktorý deň môžem. Plávam znak, lebo to je veľmi dôležité pre kondíciu,“ objasňuje svoju stratégiu.