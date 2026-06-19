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Neviem, čo mám robiť, priznal za zatvorenými dverami. Sabina a Adrian nechcú nikomu nič dokazovať
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Neviem, čo mám robiť, priznal za zatvorenými dverami. Sabina a Adrian nechcú nikomu nič dokazovať

Adrian Chabada a Sabina Lipková.
Adrian Chabada a Sabina Lipková. — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Ruža pre nevestu); Instagram - @sabikeee

Keď využila kľúčik od jeho izby, bol úplne iný.

„Neveria nám to a my sa len smejeme,“ hovoria dnes Sabina Lipková a Adrian Chabada, víťazný pár štvrtej série Ruže pre nevestu. Kým mnohí diváci boli presvedčení, že ich láska po skončení šou rýchlo vyšumí, opak je pravdou. Dvojica prežila mesiace tajností, odlúčenia aj život medzi Slovenskom a Dubajom. Sabina teraz prvýkrát otvorene prehovorila o tom, čo sa dialo po vypnutí kamier, prečo sa rozhodla stráviť noc v Adrianovej izbe a aký moment ich definitívne presvedčil, že ich stretnutie nebola náhoda.

Instagram Post
Príspevok používateľa Adrian Chabada (@adrianchabada)
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Osud alebo náhoda

„Má vyhrať pravá láska a ja dúfam, že to Adrian vidí v nás dvoch,“ priala si Sabina Lipková pred veľkým finále, keď si mal Adrian vybrať medzi ňou a študentkou práva Miškou. O realitného makléra, ktorý žije v Dubaji, bojovalo v Ruži pre nevestu 20 dievčat a práve bývalá letuška Sabina bola jedinou, ktorú poznal z videnia ešte pred šou.

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„Sabina, keď som ťa prvú noc zbadal, hneď mi došlo, že tvoju tvár som už niekde videl. Aj keď osobne sme sa nikdy nestretli... Je to osud alebo náhoda? Od prvého okamihu som vedel, že stelesňuješ niečo, čo sa nedá ignorovať. Nie sú to len tvoja krása a noblesa, ale aj spôsob, ako dokážeš byť sama sebou,“ vravel pri záverečnom rozhodovaní rodák zo Sliača. Pri verdikte však nezabudol spomenúť momenty, keď mu v šou neopätovala bozk alebo keď zistil, že o ňom veľa vecí nevedela.

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Neveria im to

My sme podobní. Často hľadáme problém tam, kde nie je. Veľa premýšľame, a podľa mňa to robíme aj teraz. Možno obaja máme v hlave otázku, či to spolu zvládneme, ale postupne som si začal uvedomovať, že s tebou sa dá všetko. A naše stretnutie na Srí Lanke nebola náhoda, ale osud. Toto rozhodnutie robím nielen srdcom, ale aj hlavou. Budem rád, keď spolu odídeme do Dubaja,“ dodal v momentoch, keď sa Sabi stala víťazkou populárnej šou.

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Príspevok používateľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)
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„Vyberám si teba, Sabina, a viac nepotrebujem,“ povedal natešený Adrian, ktorý víťazke ponúkol symbolický prsteň ako znak toho, že od toho momentu tvoria pár. Kým v ostatných sériách Ruže pre nevestu ani jeden z víťazných vzťahov dlhodobo nevydržal, Adrian a Sabina prekvapili všetkých.

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„Sme spolu. Mnohí nám to neveria a my sa len smejeme,“ priznala v rozhovore pre Markízu dvojica, ktorá musela svoj vzťah zatajovať dlhé štyri mesiace. „Klamať ľuďom naokolo nebolo vôbec príjemné,“ uznala v relácii OUT LOUD Sabina, ktorá prvýkrát prehovorila o tom, čo sa dialo po návrate zo Srí Lanky. A prezradila aj to, čo sa stalo v noci, keď počas šou využila kľúč od Adrianovej izby a prvýkrát sa ocitli mimo kamier.

Za dverami izby

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