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Mama siamských dvojčiat spod Tatier: Z Lucinky a Aničky vyrastú krásne ženy, sú darom od Boha
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Mama siamských dvojčiat spod Tatier: Z Lucinky a Aničky vyrastú krásne ženy, sú darom od Boha

— Foto: NÚDCH

Zdenka verí, že z Lucinky a Aničky vyrastú krásne ženy.

Len máloktorý príbeh v posledných dňoch zasiahol Slovensko tak ako narodenie siamských dvojčiat v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb. Za správami o vzácnej diagnóze a náročných zákrokoch je však aj príbeh mamy, ktorá sa na svoje dcéry pozerá predovšetkým ako na vytúžené deti. Dnes pre tnlive.sk prvýkrát otvorene prehovorila o tom, čo prežívala po zistení diagnózy a aj o tom, v čo najviac verí.

Ich stav je stabilizovaný

To, že čaká siamské dvojčatá, sa dozvedela približne v šiestom mesiaci. Hoci ju správa zaskočila, tvrdí, že na jej rozhodnutí by nič nezmenila. Dnes sa sústreďuje najmä na to, aby jej dcéry dostali šancu na čo najlepší život. „Aká matka by som bola, keby som sa vzdala svojich detí? To je dar od Boha,“ povedala pre tnlive.sk Zdenka spod Tatier, mama dievčatiek Lucie a Anny.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1531643338752014

Dievčatká prišli na svet 9. júna. Krátko po narodení podstúpili potrebný zákrok a podľa informácií lekárov je ich zdravotný stav stabilizovaný. „Ich stav je stabilizovaný v rámci možností, ktoré ich diagnóza umožňuje,“ informoval NÚDCH s dodatkom, že všetci zdravotníci, ktorí sa o bábätká starajú, robia maximum pre ich zdravie.

Čakajú na zázrak

Zdenka je s lekármi v pravidelnom kontakte a verí, že odborníkom sa podarí naplniť to, v čo dúfa celá rodina. Podľa jej slov by mohlo v budúcnosti prísť aj k operácii, pri ktorej by dievčatá oddelili.

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