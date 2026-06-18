Už teraz si lepší ako ja, vyznal sa mu dojatý otec. Chlapec z fotografie až potom pochopil, že má talent
Počas dospievania mu veľmi pomohli aj všímaví učitelia.
Už ako malého chlapca ho fascinovali hlasy iných ľudí a snažil sa ich napodobňovať. Často so sebou nosil diktafón, nahrával si každého, kto ho niečím zaujal, a následne trénoval, až kým ho nedokázal dokonale imitovať. Chválil sa tým aj v škole, vôbec nevedel obsedieť a jeho učitelia veľmi rýchlo pochopili, že ak ho nenasmerujú správnym smerom, jeho talent vyjde nazmar. Zverili mu preto dôležitú rolu školského dôverníka a aj to známemu mladíkovi pomohlo stať sa tou najlepšou verziou seba samého.