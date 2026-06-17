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Šetrná je odvtedy, čo otecka zavreli a ona musela živiť rodinu. Známa herečka kedysi zapisovala každú korunu
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Šetrná je odvtedy, čo otecka zavreli a ona musela živiť rodinu. Známa herečka kedysi zapisovala každú korunu

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Facebook/Milujeme český film, Grafická úprava Chat GPT

Mama jej často pripomínala, že treba myslieť na budúcnosť.

Jej otec bol stolár a mama slúžka, ktorá známu dievčinu od útleho detstva vychovávala k šetrnosti. Nikdy nemohla len tak zájsť do komory a vziať si, na čo mala chuť. Jedlo mali presne podelené a mäso sa na stole objavovalo spravidla len v nedeľu.

Mama jej často pripomínala, že šetriť sa dá hlavne na tom, čo sa zje, a keď sa neskôr musela dievčina z fotografie sama postarať o rodinu, pamätala na to, čo sa od nej naučila. Keď totiž ocka odsúdili za vlastizradu a mama sa z toho psychicky zrútila, musela obracať každú korunu.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Facebook/Milujeme český film

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